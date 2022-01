Gerardo Morales: “Los halcones me pegan, pero el diálogo es la postura correcta”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, adelantó hoy que el lunes 17 o el martes 18 de este mes los mandatarios de Juntos por el Cambio y los jefes del principal bloque opositor se reunirán en el Congreso con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conversar sobre la marcha de las negociaciones con el FMI por la deuda.

“Hablé con Sergio Massa y me confirmó la presencia de Guzmán”, señaló Morales en una entrevista con Radio Mitre. Sobre la cercanía de los plazos para llegar al acuerdo, el gobernador de Jujuy afirmó: “La gestión está en manos del gobierno nacional. No tiene mucho tiempo para acercar posiciones con el Fondo”.

Además, Morales criticó la política internacional de la administración de Alberto Fernández: “Hay un discurso dual del Gobierno que no ayuda a lograr un acuerdo. A la oposición no nos toca gestionar. En el tema de la deuda hay una responsabilidad transversal a todos, incluso el mismo Pro, que por ahí se molesta porque fuimos nosotros a buscar al Fondo. Es mucho mayor la deuda que nos dejó Cristina y la que generó el Gobierno. Algunos se enojan pero es así, los que fuimos al Fondo fuimos nosotros. La reunión no resuelve situaciones, será el Congreso el que debata los números fino”.

“Las fuerzas políticas debemos bregar para que no haya default, pero esto pasa por las manos exclusivas del Gobierno. Este acuerdo con la CELAC y no plantear las violaciones a los DDHH y de fraude electoral en Nicaragua no nos parece bien. Los tiempos apremian y para todo el país es apremiante no caer en default porque lo vamos a pagar todos los argentinos. Podríamos volver al 2001 o a una hiperinflación. El tema da la deuda es de alta política”, explicó.

Acerca de las fuertes críticas que recibió por sus afirmaciones sobre el gobierno de Mauricio Macri la semana pasada, el titular del radicalismo respondió: “Imaginate, los halcones me pegan como para que tenga, pero no me preocupa, la del diálogo es la postura correcta. Acá hay gente que hace negocios políticos con la grieta, tanto el kirchnerismo como un sector muy radicalizado de nuestro espacio. Eso le hace muy mal al país. Yo estoy muy convencido de lo que digo, la posición es esta, hay que ir al diálogo. Hay que hacer todo lo posible que se llegue a un acuerdo. Hay algunos en nuestro espacio que piensan que cuanto peor mejor y eso no le conviene a la gente. Veo algunos editoriales, también, que terminan tomando partido en esta grieta, porque también han sido muy duros desde el kirchnerismo. En Jujuy sufrimos mucho con la irracionalidad extrema, que es lo que representa el kirchnerismo. Pero en el tema de la deuda tenemos que tener un alto grado de responsabilidad”.

Tensión con el Pro

La semana pasada, el 6 de enero, en la cumbre de JxC, se habló sobre el malestar que causó en sus filas el comentario de Morales sobre la necesidad de escuchar a Guzmán porque la deuda la había contraído Macri.

Como informó LA NACION, la reunión transcurría sin mayores chispazos hasta que Gerardo Morales, flamante jefe de la UCR, se quejó por las críticas y agravios que le habían dedicado los “halcones” de Pro por sus declaraciones y exigió un pedido de disculpas. No obstante, Patricia Bullrich le contestó: “Si te titularon mal, aclaralo, pero acá la gente salió a defender masivamente a su gobierno”.

El día anterior, desde Twitter, los diputados del PRO Fernando Iglesias y Waldo Wolf fueron duros con Morales y lo llamaron “ignorante” y dieron a entender que para ellos era “funcional al relato” kirchnerista.

Iglesias escribió en Twitter: “Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de Mauricio Macri la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No ‘contrajimos la deuda’, ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá”.

Por su parte, Waldo Wolf, desde esa misma red social, aseguró: “La deuda la contrajimos estimado @GerardoMorales para pagar la que dejaron. 3/4 U$ se usaron para refinanciar a tasa menor del 14% que se le pagaba a Chávez. Es hija del déficit que siempre es récord en populismo. Dialogar no es ser funcional al relato. Abrazo”.