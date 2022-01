Durísima crítica de Jorge Fernández Díaz contra Gerardo Morales por sus dichos sobre la deuda

El periodista Jorge Fernández Díaz analizó hoy la reunión que celebró ayer el Poder Ejecutivo en la Casa Rosada junto a gobernadores oficialistas para dar detalles de los avances de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su editorial en Radio Mitre, Fernández Díaz criticó duramente al mandatario jujeño, Gerardo Morales, de quien dijo que cometió “una torpeza increíble“, al echarle la culpa al gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda sin tener en cuenta el déficit que había dejado la administración de Cristina Kirchner.

“Fue nuestro Gobierno el que fue a buscar los recursos al Fondo. Lo menos que podemos hacer es escuchar el informe de Martín Guzmán”, dijo ayer Morales.

El editorial completo

Fernández Díaz comenzó su editorial al referirse a la conferencia de prensa que esta mañana dio la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien dijo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no asistió a la reunión porque “privilegia sus problemas internos y no los del país”.

“Es una chicana. Pero lo que no se pregunta la portavoz presidencial es por qué no estaba la vicepresidenta Cristina Kirchner, ni Máximo Kirchner, por qué el kirchnerismo no acompaña, por qué faltaron gobernadores del Partido Justicialista, por qué los analistas dicen que lo que dijo Guzmán era para que Cristina lo quiera y no para que reaccione el FMI”, dijo el periodista.

Y agregó: “La declaración de la portavoz es porque están contentísimos con la frase del gobernador Morales, flamante del presidente de la Unión Cívica Radical”.

Sobre el gobernador jujeño, Fernández Díaz consideró: “Le digo a Morales que el relato kirchnerista acerca de la deuda es algo central, que el gobierno de Cambiemos hizo pésimo en no blanquear la idea de que hubo que tomar deuda para pagar deuda y hacer ajustes para arreglar el desajuste que dejó Cristina Kirchner. En el falso desendeudamiento está lo central de la política argentina. Es una enorme mentira que Cristina Kirchner construyó, que Alberto Fernández siguió y que usted Morales convalida con una torpeza increíble”.

“La deuda pública de su amigo Alberto Fernández, que ellos dicen estos dos años que estuvieron contra la deuda, le digo, Morales, que con ellos la deuda pública aumentó 40 mil millones de dólares. Más que con Cristina y con Mauricio Macri en períodos similares. Alrededor de la mentira de la deuda gira toda la política argentina y la política económica y el drama argentino”, manifestó el conductor.

Y fue más allá contra el titular de la UCR: “Si usted se suma a la mentira, usted es parte del problema y me importa un cazzo que usted sea el presidente de la Unión Cívica Radical, a donde no sé cómo llegó porque el salto entre [Alfredo] Cornejo y [Ernesto] Sanz y usted es abismal”.

“Es celebrado hasta por Página/12, donde usted hasta ahora era condenado por haber mantenido una fuerte política, a la que adhiero, con Milagro Sala, pero ahora pasó a ser el bueno del kirchnerismo”, opinó.

Y sobre la posición que debe tomar JxC, señaló: “Creo que la oposición tiene que formar parte de la solución con respecto a un eventual acuerdo con el FMI, pero tiene que ocurrir dentro del Congreso de la Nación, para estar más tranquilos que esto se debata a cara de la sociedad”.

“El Gobierno ayer preparó una emboscada, no una reunión, donde el señor ‘Sarasa’ Guzmán habla de no ajustar cuando ya nos ajustó. Nos reventó y no quiere hacer un ajuste fiscal en el Estado porque les duele y porque le temen a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que dice que hay que endurecerse con Estados Unidos y no se puede endurecer más porque Alberto y Guzmán están armando un foro antinorteamericano con sus amigos de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y de Cuba, que mañana van a estar acá pagados por ustedes”, dijo en en referencia a la reunión de la Celac.

Fernández Díaz también cuestión con dureza al ministro de Economía: “Guzmán no tiene un plan, ni consenso interno para hacer un acuerdo. Psicopatean a la oposición cuando no aparecen los propios, primero cierren la grieta interna y después no hagan más profunda la externa”.

“No quiero caer en el desánimo. No tenemos derecho al desánimo, ni a la antipolítica, ni a bajar los brazos los que queremos un país normal porque del otro lado están estos muchachos que lo que quieren es una anomalía que nos ha traído a esta decadencia, pobreza y miseria en la que nos encontramos”, cerró el periodista.