Gerardo Morales negó haber acordado con el Gobierno por el Consejo de la Magistratura: “Mentira total”

“Mentira total”. Así calificó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la versión de que él había acordado con el presidente Alberto Fernández; con la vice, Cristina Kirchner; y con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, la forma de diseñar el Consejo de la Magistratura, después de que se cayera el trámite legislativo en Diputados por falta de apoyos.

En un intento de explicar que trabaja para “fortalecer” a la coalición opositora, descartó de plano esta información que había sido publicada por el diario Clarín, y le achacó culpas por la versión no solo al kirchnerismo. También habló de fuego amigo. “No descarto una operación de algunos sectores del propio Juntos por el Cambio (JxC) extremo, no quiero dar nombres. Pero que están buscando un acuerdo con [Javier] Milei y que se quiebre JxC, que no va a suceder. El radicalismo no va a romper y no se va a apartar de esta línea conceptual en la cuestión del Consejo de la Magistratura y de la Justicia”, aseveró en Radio Mitre el jujeño.

Después de contar que la Unión Cívica Radical (UCR) apoyó en el Senado su propio proyecto para que los miembros de la Magistratura sean 20, con participación de la Corte Suprema de Justicia en esa integración, Morales descartó haberse puesto de acuerdo con la cúpula del Gobierno con el fin de que la radical santacruceña Roxana Reyes ingresara como consejera y se quedara sin lugar Luis Juez, de Pro. También dio de baja la versión de que hubiese apoyado ampliar los consejeros a 19, con un representante de la Corte rotativo.

“Bajo ningún punto de vista negocié, ni el radicalismo negoció, ninguna situación que tenga que ver con el Consejo de la Magistratura”, afirmó Morales, que agregó: “Argumentar que yo haya tenido algún acuerdo para cambiar lo que hicimos en el Senado es, primero, de imposible cumplimiento. Nadie lo puede creer. Además no tiene nada que ver con la actitud del radicalismo. Es una mentira y una infamia”. Incluso, el gobernador remarcó sus intenciones de impugnar en la Justicia la decisión del Frente de Todos de partir en dos su bloque de senadores, para así quedarse con un lugar más en el organismo que designa, controla y remueve a los jueces.

Las llamadas a Sergio Massa

Morales también habló de las supuestas dos comunicaciones que tuvo con Massa durante esos frenéticos idas y vueltas en el Congreso, después de que la Corte Suprema diera un plazo de 120 días para definir un nuevo armado de la Magistratura, que vencía el pasado 15 de abril. “Cuando antes de que partieran el bloque, Mario Negri me advierte que iba a haber una dilación, obviamente lo llamo a Sergio Massa y le exijo que cumplan con la Constitución y el fallo de la Corte. Luego de que se parten en dos, vuelvo a llamarlo, como lo hizo nuestro presidente de bloque, para exigirles que cumplan no solo en Diputados, sino que estábamos en contra de la maniobra en el Senado”, aseguró.

ARCHIVO.- Massa y Morales, en Jujuy Archivo

Incluso, habló de su vínculo con el líder del Frente Renovador (FR). “Yo no ando a escondidas, saben que tengo una relación de amistad con Sergio Massa, pero no comparto para nada la política”, dijo Morales, que recordó que en 2015 intentó una unión entre Pro y el FR, pero dijo que hoy “no está de acuerdo” con intentar tender esa vinculación otra vez. “Sergio Massa forma parte de un espacio con el que no compartimos, la prioridad de la UCR es fortalecer JxC. Lamento que haya llegado una información falsa al periodista que hizo la nota, pero yo quiero rechazarla terminantemente ”, indicó.

Contra Milei: “Este chico ya va a crecer, algún día va a conocer un barrio pobre”

En tanto, insistió una vez más con que estos dichos vinieron del kirchnerismo -”mientras más puedan descalificarme y joderme lo van a hacer”- y volvió a cuestionar a una parte de los cambiemitas: “Han salido los trolls que ya conocemos y que trabajan también en nuestras campañas de JxC a subirse a esto, porque hay algunos sectores de JxC que están equivocados, que son extremos y que privilegian más un acuerdo con Milei que a JxC”.

Sobre esto último, volvió a plasmar que el radicalismo no está de acuerdo con sumar a Libertad Avanza a la coalición y criticó una vez más al diputado liberal. “Este chico ya va a crecer, algún día va a conocer un barrio pobre. No le debe haber visto la cara a un pobre”, dijo al respecto del economista que se ubicó tercero en las últimas elecciones legislativas en territorio porteño, a la vez que le pidió a JxC “no derechizarse”.