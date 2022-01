Gerardo Morales, sobre la interna para las presidenciales de 2023: “Larreta está replicando el equipo de campaña de Macri”

La carrera para las elecciones presidenciales, que serán el año que viene, genera chispazos dentro de Juntos por el Cambio (JxC) entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -que ya se anotó públicamente para disputar la interna- y el jefe de Gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta -que aparece como candidato, pero que prefiere aún no confirmar su postulación-.

“Horacio está replicando el equipo de campaña que trabajó para Mauricio [Macri] en 2015, me parece bien”, dijo hoy el radical, en un elogio que tuvo algo también de chicana. Fue luego de que trascendieran versiones de que Emilio Monzó se sumaría al equipo de colaboradores del porteño para afrontar una pelea por la Presidencia.

Después de decir que Monzó es una “gran persona”, Morales acotó, en un contraste entre él mismo y Rodríguez Larreta: “Él gobierna la Ciudad, lo hace bien. Yo voy a ser candidato a presidente y espero que la disputa se centre en lo que hicimos; en lo que hizo Horacio en la Ciudad, donde sobra la plata, y en lo que hice yo en Jujuy; cómo estamos transformando la provincia, cómo hemos recuperado la paz, establecido el orden democrático con decisión política”.

En ese sentido, remarcó que “la mejor contienda” está en la capacidad que tenga cada uno de ellos en demostrar “gestión” e hizo un intento por poner paños fríos con la terminal cambiemita de Pro: “Tengo una muy buena relación con Horacio, con Patricia [Bullrich]. Estamos acordando tener un plan de gobierno”.

Ya en miras de lo que podría ser su posible desembarco en la Casa Rosada, Morales comentó, en cuanto a sus expectativas: “No quiero llegar a 2023, fracasar y que vuelva el kirchnerismo”. También habló de una estrategia “desarrollista” y “productivista”; fue en ese entonces cuando lanzó indirectamente otro dardo hacia la Capital, cuando dijo que se debe aplicar un plan “que no se encierre en las diez manzanas de la city porteña”. Al respecto, pidió en Radio Mitre “que miren la realidad y el potencial como país”.

“Hay ministros que vienen a hacer tour a Jujuy”

Por otra parte, Morales -que dentro de la oposición es uno de los representantes de mejor sintonía con el presidente Alberto Fernández- fue crítico del viaje del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a su provincia para visitar a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala.

“Hay ministros que vienen a hacer tour a Jujuy”, insistió Morales hoy, luego de quejarse ayer por Twitter. “Lo primero que deberían hacer es respetar al gobierno provincial. Nuestra posición es que cuando vengan a hacer tour, a visitar a Milagro, con nosotros no cuenten”, advirtió y agregó sobre de Pedro: “El ministro, cuando viene acá, viene a ver a una delincuente y no viene a escuchar a las víctimas. No viene a hablar con los poderes. ¿Por qué no va a hablar con los jueces? Que son peronistas”.

Tras los cuestionamientos de esta índole que le hizo Morales ayer en Twitter, de Pedro dijo estar “preocupado” en su rol como ministro del Interior por las “irregularidades en el funcionamiento” de la Justicia jujeña.

Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño. https://t.co/qqdvjAUCSK — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) January 18, 2022

Mientras tanto Sala, que supo tener un alto poder en la provincia y un estrecho vínculo con el kirchnerismo, se encuentra en prisión domiciliaria y se cree presa política del gobierno de Morales, para quien dirige usualmente declaraciones de alto tenor. Ahora, la Corte Suprema de Justicia debe resolver sobre la causa “Pibes villeros”, la más grande que enfrenta y por la que fue condenada en otra instancia a 13 años de prisión. El máximo tribunal dejó firme a principios del año pasado una condena para la dirigente social a dos años de prisión por amenazas.

“Son dos ministros y particularmente de la Nación, no de la facción, no es ministro del kirchnerismo. Tienen que gobernar para todos. Visitan a una presa condenada, ella está cumpliendo una condena, no tiene prisión preventiva”, sostuvo Morales, que expresó: “Esto es lo que yo le he reprochado y reclamado al ministro. A mí me parece que está muy mal. Acá hay miles de personas que han padecido violencia, corrupción y pérdida de derechos. También violación de un chico en la casa de Milagro Sala. Estamos hablando de que se robaron la plata de los pobres”.

Bajo esa postura, el gobernador consideró: “Está muy mal que el ministro venga a deslegitimar lo que está pasando, la gran transformación, la paz en Jujuy, el devolver a la ciudadanía, a la gente, el progreso”.

Las charlas de Morales y Fernández por Sala, con una referencia a Dylan

Incluso, Morales admitió que la situación de Sala es una “de las diferencias más importantes” que tiene con el Presidente. “Es un tema que desde el primer día hablamos. Él cree que es una presa política. Cada vez que toca el tema, que no han sido muchas veces, yo le digo que no es así”, contó sobre los diálogos que tiene con Alberto Fernández.

Además hizo una referencia a uno de los perros del mandatario. “¿Usted tiene a Dylan? Mire todo lo que tiene esta chica, ella, el marido... Mire cómo ha crecido, lo que tiene una dirigente social”, relató Morales que le dijo en una oportunidad a Fernández y concluyó: “Esta es otra de las contradicciones del kirchnerismo: hablan de la pobreza, pero son ricos. Le robaron al pueblo”.