Previo al debate legislativo en torno a la ley ómnibus que envió el Ejecutivo, el titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó la actitud del presidente Javier Milei en relación con el Congreso y afirmó que “pretende llevárselo puesto”. Además, consideró que La Libertad Avanza (LLA) no tiene intención de debatir el proyecto en cuestión, sino que apunta a “pasar lo más rápido posible las cosas”.

“Desde que asumió, agredió al Congreso de la Nación, dio un discurso de espalda y luego sacó un DNU nunca visto. Trató de coimeros a los diputados y por eso lo denuncié. Si sabe algo que lo denuncie”, sostuvo el legislador en declaraciones a la señal televisiva TN y en referencia a los dichos del mandatario respecto a los sectores que no están en acuerdo con la propuesta enviada.

En ese mismo sentido, el dirigente opositor puso el foco en la iniciativa con la que el mandatario se propone reformar el Estado y criticó la estrategia que - según evaluó- tiene para lograr su aprobación. “Mandó una ley ómnibus que pretende no debatirla y plantar un montón de trabas para no saber lo que se debate”, reflexionó.

A menos de un mes desde el inicio del mandato libertario, Martínez reparó en la necesidad de analizar el escenario político actual en su totalidad y las iniciativas presentadas hasta el momento. Con ese fin, hizo un repaso de estos 23 días de gobierno a fin de lograr encajar las piezas y “entender la cosa en su conjunto”.

“Hay que ver cuando asumió, el discurso que dio cuando tomó el poder. Lo que dijo [el ministro de Economía, Luis] Caputo a los pocos días, luego con el DNU y la ley ómnibus. Con eso queda configurado que Milei no quiere debatir y pretende llevarse puesto al Congreso”, enfatizó.

Además, denunció que el oficialismo quiere debatir el megaproyecto de ley en “tres comisiones”, a pesar de que inicialmente se había hablado de al menos cuatro. “No creo que 660 artículos, que abarcan mas de 25 temas se puedan debatir en tres comisiones”, esgrimió y aseguró que “el 40% de la ley ómnibus no tiene que ver con lo que el proyecto enuncia como objetivos al principio”.

Frente a esas circunstancias, el presidente de la bancada de UP insistió en que “La Libertad Avanza no quiere debatir, sino quiere pasar lo más rápido posible las cosas”. “Espero que otros sectores de la oposición que se opusieron al proyecto en redes sociales o medios de comunicación, que no encuentren ningún atajo para aprobarlo”, agregó.

