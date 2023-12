escuchar

Frente al debate instalado a partir del megadecreto que anunció la semana pasada y a la resistencia que generó en algunos sectores políticos, el presidente Javier Milei acusó a diputados y senadores nacionales de “buscar coimas”. La frase desató una nueva polémica y generó rechazo entre un grupo de legisladores de la oposición, quienes cuestionaron al mandatario y consideraron que sus dichos fueron “muy graves”.

“A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, sostuvo anoche el mandatario en diálogo con LN+.

Las declaraciones generaron malestar entre integrantes del Congreso, quienes en las redes sociales calificaron como “muy grave” al accionar del jefe de Estado.

MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días.



Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo.



Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones.



Si no, impulsaremos una denuncia.



NO VALE TODO.… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 27, 2023

“Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo”, escribió el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez, quien aclaró que el bloque que representa “tiene una postura clara respecto al megadecreto, incluso antes de su publicación”.

“Ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”, agregó.

En la misma línea, la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés coincidió en reclamo y le recomendó al presidente que tenga “más prudencia en sus comentarios por varias razones que seguramente desconoce”.

Por otra parte, mande inmediatamente el DNU para su tratamiento en el Congreso de la Nación



➡️ no puede aducir demoras cuando el que a propósito frena su ingreso es Usted xq aún no ha cumplimentado el mandato de envío que el Poder Ejecutivo a su cargo tiene como responsabilidad… pic.twitter.com/PXs6YHKa8p — Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 27, 2023

“Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa... Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto se cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, manifestó.

En la misma sintonía, la diputada Mónica Litza le preguntó al mandatario “si lo de coimas en el Congreso lo dice con conocimiento de causa” y le recordó que “antes de ser presidente fue legislador”.

“¿Para apoyar la eliminación del impuesto a las Ganancias usted cobró una coima? ¿O por alguna otra votación? ¿Por eso sorteaba su dieta? Lo invito a que vaya mañana ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la Constitución, trabaje de presidente y deje al Congreso legislar. Nosotros, bloque @diputados_todos no estamos negociando nada. Queremos que retire el DNU. Fin de la historia”, señaló en su cuenta de X.

Presidente Milei, lo de coimas en el congreso lo dice con conocimiento de causa?

Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima?

O por alguna otra votación?

Por eso sorteaba su dieta?… — Mónica Litza (@monicalitza) December 27, 2023

En tanto, desde la Coalición Cívica, Paula Olivetto señaló que “el presidente no mandó ningún proyecto de ley, pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo”. “Si no lo hace, sería una bravuconada no digna de su investidura”, reclamó.

El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura. pic.twitter.com/PtByRXRRzn — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) December 27, 2023

LA NACION

Temas Javier Milei