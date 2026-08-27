Durante un encuentro que mantuvo el Papa León XIV con el monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, el Sumo Pontífice manifestó sus ganas por visitar la Argentina en noviembre próximo y destacó que se tratará de una estadía con fines pastorales y no políticos.

Según un comunicado emitido por la CEA, el encuentro se desarrolló “en un clima cordial y afable, y permitió compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina, así como conversar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país”. “El Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización”, se indicó.

Gesto del Papa al Gobierno: en un comunicado, el Episcopado habló de una visita de fe y no política. Natacha Pisarenko - AP

“En ese marco, se destacó especialmente el deseo de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral, que pueda proyectarse más allá de los días del viaje y deje frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina”, se agregó en el texto oficial.

Avanzan los preparativos para la visita papal

Este miércoles, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una segunda reunión de trabajo —la primera de carácter interjurisdiccional— para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización ante la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina. Hubo representantes del Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, lugares que visitará el Sumo Pontífice.

El objetivo fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos, entre el 8 y 11 de noviembre próximos.

Gesto del Papa al Gobierno: en un comunicado, el Episcopado habló de una visita de fe y no política. Presidencia

A inicios de esta semana, el Pontífice recibió en el Vaticano al arzobispo de Mercedes–Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, uno de los emisarios de la comisión nacional constituida por la Conferencia Episcopal para trabajar en los criterios generales del encuentro. León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, antes de continuar su gira hacia Perú, donde desarrolló una larga labor pastoral antes de convertirse en Pontífice.