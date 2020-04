El ministro de Salud dijo ayer que saldría un decreto para intervenir el sistema médico privado, pero después desde la Casa Rosada tomaron distancia Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

La decisión de "centralizar" en el Estado el control del sistema médico estatal y privado durante la pandemia del coronavirus es compartida en lo más alto de la gestión de Alberto Fernández . Sin embargo, en el Gobierno insistieron hoy en que Ginés González García "se cortó solo" al hablar del decreto de necesidad y urgencia (DNU) en la reunión virtual de la comisión de Salud.

Las fuentes oficiales reconocieron que durante la mañana recibieron numerosos llamados de empresarios de la medicina privada que se quejaban por el proyecto que ventiló el ministro de Salud. En el Gobierno sostuvieron que el "mejor de los acuerdos" consiste en consensuar con el sector privado un plan de "coordinación" entre el sector público y el privado para atender eventuales emergencias en el sistema sanitario.

Por eso, en la Casa Rosada respiraron aliviados con la decisión de, al menos, retrasar la formulación de un decreto, del que incluso circularon varios borradores, que estipulaban la intervención del Estado en el sector privado de la medicina. Los textos extraoficiales tenían diferencias entre sí, pero todos coincidían en proponer la administración centralizada de las camas.

"Alberto lo quiere mucho a Ginés, y lo banca. Pero a veces se manda solo y después hay que corregirlo", expresaron desde Balcarce 50 tras la consulta de LA NACION .

Desliz retórico

No es la primera vez que el ministro de Salud es desmentido por voceros oficiales. En especial, en relación con el coronavirus , al que a principios de febrero le restó importancia. "Me preguntan por coronavirus y yo tengo que reconocer que hoy en Argentina me preocupa más el dengue que el coronavirus", sostuvo entonces. "Hay una muy baja probabilidad que llegue al país, es un virus circunscripto a China, que hizo cosas excepcionales, como tener en cuarentena a 50 millones de personas", agregó. Tres semanas después, el primer caso de coronavirus llegaba al país, y obligaba a cambiar todos los planes. Hoy la pandemia avanza a todo ritmo y tiene en vilo al mundo entero.