Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Luis Caputo defendió a los funcionarios del Gobierno que accedieron a créditos millonarios del Banco Nación
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este domingo que funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA), en medio del pedido de investigación que impulsó la oposición en el Congreso el miércoles pasado.
También respaldó a Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a partir de que se conocieran viajes al exterior y propiedades a nombre del Jefe de Gabinete que no habían sido declaradas hasta el momento. “Opino bárbaro de Adorni”, afirmó.
Senado: tras semanas de tensión interna, Patricia Bullrich busca firmar la paz con Karina Milei
“No tengo ninguna ambición, en el lugar que ustedes quieran yo voy a estar; pero cortémosla con las peleas porque no le hacen bien nadie”. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), para tratar de alcanzar la paz y establecer un pacto de convivencia sin agresiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La charla entre las dos dirigentes e integrantes de la mesa política del gobierno de Javier Milei parece haber sido efectiva, ya que las relaciones comienzan a enderezarse en la Cámara alta, en donde hoy se respira un aire de armonía en la bancada que responde al Poder Ejecutivo.
La frase del canciller Pablo Quirno para elogiar a Luis Caputo: “Se pasea desnudo”
El canciller Pablo Quirno elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, con un mensaje en redes sociales en referencia a la entrevista que concedió este domingo a LN+. Se trató de una frase alusiva al desempeño de su compañero de gabinete, quien defendió a los funcionarios del Gobierno señalados de recibir millonarios créditos hipotecarios por parte del Banco Nación.
“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro Luis Caputo se pasea desnudo con Majul”, escribió el exsecretario de Finanzas en una publicación difundida a través de su cuenta de X, que se viralizó rápidamente.
El Gobierno abrirá el recinto de Diputados por la ley de glaciares, pero buscará evitar planteos por el caso Adorni
En medio de la turbulencia política y judicial que atraviesa al Gobierno, la Casa Rosada busca avanzar en el plano legislativo. El oficialismo planea abrir el recinto de Diputados el miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.
La jugada se dará mientras persisten los interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la participación del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia como una presunta estafa.
Sólo en Off | Mauricio Macri, con casa y perro nuevo, más una apuesta “mundialista”
Los vecinos del siempre coqueto Barrio Parque oscilan por estos días entre la sorpresa y la incredulidad. Luego de varios años en la zona norte del gran Buenos Aires, Mauricio Macri volvió al barrio, aunque esta vez, según sus vecinos, con nueva compañía: un perro, al que saca a pasear y del que se ocuparía en sus tiempos libres. En esta nueva etapa de su vida, con casa nueva y compañía perruna, el ex presidente está entusiasmado con la reconstrucción del Pro, al que le adjudica un rol importante en los próximos tiempos del país.
“Mauricio está más para apuntalar que para protagonizar”, dice uno de sus principales escuderos, al tanto de sus pasos y mientras niega sin mucho énfasis que una nueva candidatura presidencial de Macri esté en los planes. Mientras observa de cerca el presente complicado que atraviesa el gobierno de Javier Milei –al que, de todos modos, apoyará en el Congreso en iniciativas como la ley de Glaciares, la denominada “hojarasca” y la reforma tributaria- el ex presidente dio el aval para iniciativas partidarias, pensando en lo que viene. “Vamos a definir 150 candidatos a intendentes, para tener representación en el 80 por ciento del territorio nacional”, comentan desde la estructura partidaria, que lidera el hoy diputado nacional Fernando de Andreis.
El caso Adorni: Pro evita confrontar con LLA y rechaza los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete
Mientras avanza la investigación judicial contra Manuel Adorni, Pro evita confrontar de manera directa con el gobierno de Javier Milei y actúa con cautela frente a las investigaciones que rodean al jefe de Gabinete por su crecimiento patrimonial y viajes al exterior. Aunque no comparten las explicaciones del funcionario, no lo cuestionan en público y se desmarcan de los pedidos de interpelación que hace la oposición en el Congreso.
El partido de Macri mantiene una relación ambivalente con la administración nacional. Tras las últimas elecciones, en Pro trabajan por preservar su identidad y reposicionarse para tener un candidato en 2027, siempre bajo la premisa de ofrecer una “oposición responsable” y no poner en riesgo la gobernabilidad y los proyectos de la Casa Rosada.
Piden citar a Javier Milei y a su hermana Karina a declaración indagatoria en la causa $LIBRA
En un escrito presentado ante la Justicia federal, el abogado Martín Romeo, en su rol de querellante, solicitó formalmente que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en la causa por la que se investiga una supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
El pedido incluye al total de los 15 acusados en el expediente, entre los que también se destacan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el “referenciador” Mauricio Novelli, que ofició de intermediario entre Milei y Hayden Davis, cuya comparecencia es también reclamada, el principal responsable de la operación antes y durante del lanzamiento del activo de la polémica.
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
Primero multitudinarios, luego concurridos, más tarde íntimos. Puntual y metódico, el presidente Javier Milei sigue destinando los domingos por la tardecita a intercambiar opiniones, compartir una cena informal y pasar un momento de relax musical junto a invitados especiales, con la discreción que otorga la bucólica privacidad del quincho de la quinta de Olivos. Claro que tanto la cantidad de invitados como los temas tratados y la duración de los encuentros fueron cambiando con el correr de los meses y el natural devenir de la gestión.
“Al principio éramos un montón”, relata uno de los protagonistas de los encuentros, que como el resto de los consultados pide reserva de su nombre.
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