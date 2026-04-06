Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Los vecinos del siempre coqueto Barrio Parque oscilan por estos días entre la sorpresa y la incredulidad. Luego de varios años en la zona norte del gran Buenos Aires, Mauricio Macri volvió al barrio, aunque esta vez, según sus vecinos, con nueva compañía: un perro, al que saca a pasear y del que se ocuparía en sus tiempos libres. En esta nueva etapa de su vida, con casa nueva y compañía perruna, el ex presidente está entusiasmado con la reconstrucción del Pro, al que le adjudica un rol importante en los próximos tiempos del país.

“Mauricio está más para apuntalar que para protagonizar”, dice uno de sus principales escuderos, al tanto de sus pasos y mientras niega sin mucho énfasis que una nueva candidatura presidencial de Macri esté en los planes. Mientras observa de cerca el presente complicado que atraviesa el gobierno de Javier Milei –al que, de todos modos, apoyará en el Congreso en iniciativas como la ley de Glaciares, la denominada “hojarasca” y la reforma tributaria- el ex presidente dio el aval para iniciativas partidarias, pensando en lo que viene. “Vamos a definir 150 candidatos a intendentes, para tener representación en el 80 por ciento del territorio nacional”, comentan desde la estructura partidaria, que lidera el hoy diputado nacional Fernando de Andreis.