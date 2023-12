escuchar

CÓRDOBA.- La coparticipación federal de diciembre tuvo una baja real interanual de 19,4% empujada por el reparto de Ganancias, que se hundió 41,3% en términos reales; totalizaron $1.928.010 millones. El dato llega cuando el presidente Javier Milei presiona a los gobernadores para revertir las modificaciones de ese impuesto: quiere que, a cambio, apoyen la ley ómnibus que envió al Congreso.

Al comparar el desempeño de diciembre respecto a igual mes de años previos, midiendo las transferencias en moneda constante, según Politikon Chaco, este mes se ubicó por debajo de del de 2021 (-19,2%), del de 2020 (-14,0%) y del de 2017 (-6,1%), aunque supera los niveles de diciembre de 2019 (+2,2%) y de 2018 (+0,2%). Este año es la caída real récord; en noviembre la baja real fue de 12,4% y, hasta entonces, era la más severa en más de tres años, la peor desde julio del 2020 en plena pandemia del Covid19.

El mes pasado ya tuvieron impacto las medidas tomadas por el exministro y candidato Sergio Massa que derivaron en reclamos de todos los gobernadores, sin distinción partidaria, de una compensación. Milei planteó una vuelta atrás con los cambios de ganancias mientras los gobernadores empezaron pidiendo que se coparticipara la mitad de la recaudación del impuesto al cheque.

Los Gobernadores de JxC en el salón sur de Casa Rosada, antes de ingresar a la reunión con él Presidente Prensa

“No le voy a coparticipar el impuesto al cheque a las provincias”, afirmó Milei sobre un pedido que le realizaron en los últimos días varios jefes territoriales. “Si las provincias no quieren reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, vamos a bajarles más las transferencias [discrecionales]”, lanzó el mandatario en La Noche de Mirtha.

La restitución de ganancias es una “idea de la Rosada, no de las provincias”, plantean los gobernadores. El costo fiscal total de que ese impuesto se mantenga con los cambios realizados es de $2,9 billones según la estimación consensuada por los mandatarios de los que casi $1,7 billones ponen las provincias.

Entre los principales componentes de la masa coparticipable, todos muestran bajas pero la más fuerte se dio en ganancias: el impacto de las modificaciones de Massa generó que que los envíos por este tributo desciendan 41,3% en términos reales contra igual mes del año anterior.

El IVA abandonó el camino alcista, producto del fuerte salto inflacionario, y cerró el mes a la baja (-5,2%). También hubo retracción en Impuestos Internos (-17,6%); en “Otros Coparticipados” (-28,8%). Los recursos derivados de Bienes Personales cayeron -16,4%; los del IVA de la Seguridad Social -5,2%; los de Combustibles Líquidos -68,8%; los del Monotributo -56,9% y no hubo envíos por el Régimen de Energía Eléctrica.

Llegada de gobernadores a Casa de Gobiernos para reunirse con Javier Milei Fabián Marelli

El único punto positivo -destaca la consultora dirigida por Alejandro Pegoraro- estuvo en los recursos por Compensación del Consenso Fiscal: el gobierno anterior, en los primeros días de diciembre, pagó una deuda que mantiene el Estado nacional, por lo que hubo un incremento real de 130,2%.

Por provincias

En diciembre se observa que las 24 jurisdicciones cerraron con bajas de doble dígito, aunque con brechas: la provincia de Buenos Aires tuvo el descenso más moderado (-13,3%), mientras que La Pampa se registró la caída más fuerte del mes (-23,4%). Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa recibieron fondos equivalentes a más de $100.000 por habitante en concepto de transferencias automáticas, mientras que en La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Chaco se ubicaron por encima de los $ 80.000 por persona.

A su vez San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy y Entre Ríos recibieron un equivalente de entre $ 60.000 y $ 63.000 por habitante. Le siguieron Río Negro, Corrientes y Salta con envíos per cápita de entre $ 50.000 y $59.500. Algo más atrás quedaron Tucumán, Misiones, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Córdoba que captaron el equivalente per cápita entre $ 40.000 y $ 49.900; y finalmente, Mendoza, Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires registraron menos de $ 40.000 por habitante, con el agregado de que las dos últimos no llegan siquiera a $30.000.