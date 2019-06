Gómez Centurión: "En un ballottage, votaría a quien vete el aborto"

El precandidato del frente NOS y exfuncionario de Cambiemos no garantiza su apoyo a Macri y sostiene que el Gobierno "no entiende" su lucha contra la ideología de género Crédito: Patricio Pidal / AFV

Tras denunciar presiones del Gobierno para "bajarlo" de la carrera presidencial, el exfuncionario de Cambiemos y precandidato del frente NOS, Juan José Gómez Centurión, ratifica su candidatura y redobla la apuesta: no garantiza su apoyo a Mauricio Macri en el ballottage, a menos que marque una postura clara en contra de la legalización del aborto.

En una entrevista con LA NACION en su búnker de San Isidro, el extitular del Banco Nación es consciente de que Cambiemos teme un drenaje de sus votos hacia la derecha en las PASO, lo cual podría perjudicar la posición del oficialismo ante las elecciones generales. Asegura que el Gobierno, con el que tuvo varios roces desde 2015, "no entiende" su "lucha contra la ideología de género". Y remarca que continúa en carrera para "transformar la lucha social por la vida en una fuerza política capaz de frenar leyes que van en contra de la familia".

Según sus cálculos, basados en encuestas propias, lograría "entre el 6 y el 8 por ciento" de los votos.

Cuatro meses después de alejarse del Gobierno, Gómez Centurión remarca que su amiga Elisa Carrió, con quien no habla desde marzo, no lo contactó para disuadirlo de bajarse.

-¿Tiene diálogo con el Gobierno?

-Sí, hablo con algunos funcionarios que frecuentan mi círculo social.

-¿Con quiénes?

-No importan los nombres, pero me doy cuenta de que el Gobierno no entiende qué estamos haciendo, no entiende nuestra lucha contra la ideología de género.

-¿Qué es la ideología de género?

-La sexualidad es una realidad biológica. Cada uno la usa como quiere, es un tema individual. Pero el género es una abstracción social de la sexualidad. Y cuando te lo quieren imponer a través de una ley, es el Estado el que hace ingeniería sexual. Detrás del género siempre está el Estado.

-¿Habló con el Presidente desde su salida? ¿La relación está quebrada o podría retomarse?

-No hablo con Mauricio desde el 1º de marzo, cuando le comuniqué mi salida, en defensa de la vida. Cuando te vas de un espacio político, no es que se rompen las relaciones, sino que se bifurcan. Yo nunca tengo problemas personales cuando planteo un tema. No lo hago como objeción a la persona, sino al método, a los resultados o los discursos. Y supongo que para él es igual conmigo, no debe estar de acuerdo con lo que yo digo.

-¿Carrió intervino para que decline la carrera presidencial?

-No, no. No hablo con Carrió desde el verano. Ella no me dijo nada de esto.

-¿Cuál cree que será su performance en las PASO?

-Las encuestadoras no nos miden, hay un mecanismo armado para ocultarnos, pero nuestros propios sondeos nos dan entre el 6 y el 8 por ciento.

-En caso de que hubiera una instancia de ballottage entre Macri y Fernández, ¿a quién llamaría a votar?

-Al candidato que garantice el veto del aborto, respecto de una ley.

-¿Y si ninguno de los dos lo garantiza?

-Entonces quedará en la conciencia de cada votante. Hay gente que cree que la gente es boba, que se puede manipular. Pero la gente decide, más que los dirigentes.

-¿Usted a quién votaría?

-No lo sé.

-¿Por qué no hubo acuerdo con Espert?

-Yo traté, durante cuatro meses, de generar un acuerdo. Pero me parece que él veía más diferencias entre nuestros espacios que yo. Los espacios se abren y mi rol es ampliar el debate. El diálogo, incluso la confrontación, sirven para eso. Con Luis tenía diferencias. Una de ellas era su opinión sobre el aborto. Otra era por Malvinas. Así y todo, yo creía que con ciertos límites podíamos armar un espaciode debate muy interesante. A veces esta no es la visión de todo el mundo y tiene que ver con el proyecto personal de cada uno.

-¿Cómo se financia?

-Con pymes, empresas chicas.

-¿Cuál es el tema central de su campaña?

-La defensa de la vida y el rescate de la Argentina del fracaso de sus valores. Queremos transformar la lucha social por la vida en una fuerza política capaz de defender los valores y la familia.

-¿Utilizará el tema de Malvinas en su campaña?

-Está dentro de la temática de la política exterior, en la proyección natural hacia el continente antártico. Está en el ámbito del futuro. Trato de no manipular sentimentalmente Malvinas, porque estoy muy dentro de ese tema. Y usarlo en la campaña me parecería una manipulación afectiva. Obviamente, tengo un vínculo muy cercano, por el tema de los muertos.