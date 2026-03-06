La ARCA amplió la denuncia contra una de las sociedades vinculadas a la AFA

La agencia de recaudación ARCA detalló ante la Justicia graves irregularidades de la firma MALTE, una de las principales empresas en torno a los negocios de la AFA de Claudio Tapia, que blanqueó 1.4 millones de dólares.

Entre las maniobras señaladas, según un documento al cual tuvo acceso LA NACION, ARCA puntualizó que la “dificultad en la trazabilidad de las operaciones con inmuebles”, “facturación electrónica de venta emitida a empresas del mismo grupo por montos significativos”, “conceptos disímiles con relación a las actividades económicas”.

Además, ARCA advirtió que “a pesar del volumen de facturación y de la diversidad de conceptos facturados, posee un solo empleado”.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

MALTE es una de las tres sociedades vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Las otras son Real Central y Recomi, que hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.

Juan Pablo Beacon apareció en fotos y videos contando cientos de miles de dólares que, según se sospecha, es dinero negro de la AFA.

