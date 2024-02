escuchar

POSADAS. En un video que subió a sus redes este miércoles y que grabó en el hall de preembarque de Aeroparque antes de partir a Posadas, Juan Grabois se despegó del manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) uno de los fideicomisos que el Gobierno quiere eliminar y que manejó más de 450 millones de pesos en los últimos cuatro años.

“No tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario”, argumentó, primero, Grabois, al referirse a las notas periodísticas que lo vinculan al manejo de esos fondos.

En el mensaje grabado, Grabois se refirió a Fernanda Ramona Miño, la referente vinculada al dirigente social que estuvo a cargo del FISU, como “gente que conozco”. En la campaña electoral, Grabois había asegurado que, si ganaba, Miño sería su ministra de Desarrollo Social.

Grabois también afirmó que se puso a “estudiar el tema” en las últimas horas, para luego elogiar la administración del FISU y calificarla como “transparente” y “honesta”.

“La gente que lo gestionó en el Gobierno anterior es gente que yo conozco y que promuevo y felicito, lo hizo con transparencia, lo hizo con honestidad, lo hizo con eficiencia, hizo 1500 obras de integración urbana. 300 mil soluciones para una nueva pieza en las casas donde había hacinamiento crítico”, señaló. El informe al cual accedió LA NACION, sin embargo, indican que las 6.517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5.886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio).

Luego defendió a algunos de los fideicomisos que el Gobierno busca eliminar, aduciendo que se trata de fondos para ejecutar políticas sociales y que no son “curros” como dicen algunos.

“ Lo que ellos llaman curro s, en muchos casos son derechos sociales, los fondos fiduciarios, las cajas ¿Qué es el Procrear? Un fondo para hacer viviendas sociales. ¿Qué es el progresar? Un fondo para que los pibes puedan estudiar. ¿Qué es el fondo de incentivo docente? Un fondo para que los maestros y maestras que educan a nuestros pibes puedan ganar algo que los saque de la miseria”, elaboró.

Para luego hacer hincapié en el polémico FISU. “¿Y qué es el famoso Fondo de Integración Sociourbana? Es para urbanizar barrios populares, para que la gente tenga agua, luz, cloacas, y que puedan mejorar sus viviendas, y la verdad me puse a estudiarlo. La gente que lo gestionó en el Gobierno anterior es gente que yo conozco y que promuevo y felicito, lo hizo con transparencia, lo hizo con honestidad, lo hizo con eficiencia, hizo 1500 obras de integración urbana. 300 mil soluciones para una nueva pieza en las casas donde había hacinamiento crítico”, afirmó.

“Imaginense 300 mil familias que pasaron de tener una casa donde había 8 o 9 pibes en una habitación a tener dos habitaciones. Claro el que no sufrió nunca, no tiene sensibilidad, no se da cuenta”, explicó.

Luego mencionó a funcionarios como Sturzenegger, Caputo o Petovello, y dijo que “efectivamente son ellos los que quieren manotear esas cajas para en vez de urbanizar barrios, hacer alguna que otra cosa”.

También afirmó que el actual funcionario a cargo del FISU, había ratificado lo actuado por la gestión anterior del fondo y había prometido continuar con las obras.

“Espero que la política siga en manos de la actual gestión, de hecho Pareja o Paraja que es el actual secretario del área, a quien no tengo el gusto de conocer, dijo y esto no aparece en ninguna nota que el fondo fue manejado de una manera transparente y eficiente que es una política muy buena y que va a tener continuidad, ojala diga la verdad”, sentenció.

Grabois luego se tomó el vuelo AR 1766 de Aerolíneas Argentinas para aterrizar en Posadas poco antes de las 14.

Allí será la principal figura de un acto en el Anfiteatro de El Brete, frente al río Paraná, que tiene como objetivo “organizar la resistencia” . El anfiteatro donde hablará Grabois se llamaba “Griego” y ahora fue rebautizado con el nombre de “Ernesto Che Guevara”.

“Vamos a participar de un acto para organizar la resistencia y construir la alternativa a la deshumanización de la Argentina que nos promueve y propone este Gobierno y la verdad es que si ellos lo que intentan es callarnos, amedrentarnos, disciplinarnos, ablandarse, no lo estarían logrando, al contrario nos están templando”, indicó.

LA NACIÓN le solicitó al encargado de prensa de Grabois unos minutos para que diera sus explicaciones sobre el FISU, pero la respuesta que recibió es que tiene “agenda completa”.

Además, Grabois pernoctará en Posadas para ofrecer, si, una conferencia de prensa el jueves a las 9.15 en la Plaza 9 de Julio, frente a la Rosadita, la Casa de Gobierno de Misiones.

Aún no está confirmado una reunió ni con el gobernador Hugo Passalacqua, quien el martes estuvo en Salta junto a otros tres gobernadores para reanudar el diálogo tras la caída del trámite de la Ley Ómnibus.

Grabois partirá para Foz de Iguazú para disertar en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos que se desarrollará en la ciudad brasileña de la Triple Frontera, donde también participarán la vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez, el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, el dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, y el candidato a alcalde de San Pablo, Guilherme Boulos, entre otros dirigentes internacionales.

En el cierre del evento se espera la participación del presidente de Brasil, Lula Da Silva, indicaron los organizadores.