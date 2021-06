Graciela Ocaña hará una presentación en Estados Unidos para que Pfizer explique la negociación con la Argentina

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña dijo anoche que junto a su equipo llevaran adelante la presentación de un escrito en los Estados Unidos para que la empresa Pfizer dé a conocer qué pasó durante la negociación con la Argentina.

En diálogo con Mesa Chica, por LN+, la legisladora apuntó contra el Gobierno y dijo: “Carla Vizzotti y Ginés [González García] mienten, la Argentina nunca le quiso comprar a Pfizer”.

Poco antes, en diálogo con La Once Diez, por Radio de la Ciudad, Ocaña había señalado también a la empresa estadounidense de estar “violentando las normas de acceso a la información tanto en la Argentina como en Estados Unidos”.

Según relató, la diputada envió en marzo una carta a Pfizer, junto con otros legisladores nacionales, en donde se invitaba a la empresa a participar de las sesiones en el Congreso de la Nación para poder explicar cuáles eran los verdaderos motivos por los cuales no se podían firmar acuerdos con la Argentina.

“No me contestó el presidente sino uno de los gerentes. Que estaban negociando con el gobierno nacional y que, como todas las negociaciones son secretas, no iban a venir al Congreso. Esto es lo que me contestó Pfizer”, sostuvo Ocaña.

Pero, la legisladora aseguró que “las negociaciones no son secretas” y por este motivo es que tienen pensado llevar adelante una presentación formal en los Estados Unidos para exigir explicaciones a Pfizer.

“Lo que tiene que entender Pfizer es que las negociaciones se deben conocer. Como no hay contrato con la Argentina, queremos saber cuál fue la oferta y cuáles fueron los motivos para que no se concrete”, añadió Ocaña.

La exministra de Salud planteó que “el Gobierno argentino prefirió comprarle vacunas a un empresario amigo del poder, que es Hugo Sigman, y privilegió esas vacunas frente a otras opciones”.

En esta línea, la diputada apuntó contra el Gobierno y expresó: “Necesitamos que Pfizer aporte lo necesario porque los argentinos queremos conocer la verdad”. Y concluyó: “Los argentinos tenemos que saber si el Gobierno ha decidido privilegiar negocios con las vacunas o cuidar al pueblo argentino”.

LA NACION