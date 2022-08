Gregorio Dalbón tuiteó una foto de una manifestación minúscula a favor de Cristina Kirchner frente a Comodoro Py

En medio del alegato del fiscal Diego Luciani por la causa Vialidad Nacional en la que Cristina Kirchner está acusada por una presunta estafa al Estado mediante el desvío de fondos de la obra pública en Santa Cruz, el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, compartió una foto desde Comodoro Py en la que se ve una minúscula manifestación con una bandera en apoyo a la vicepresidenta.

Durante la nueva jornada de alegatos del fiscal que insistió en que el kirchnerismo sometió al Congreso a un “apagón informativo” y escondió los “cuantiosos fondos públicos” destinados a Santa Cruz para imposibilitar los controles, Dalbón se encargó de difundir a través de sus redes sociales una serie de mensajes en apoyo a Cristina.

En el primero de los tuits escribió “Ahora en Comodoro Py”, en referencia a una bandera gigante con el rostro de la exmandataria nacional y con la leyenda “con la Argentina no se jode” desplegada por un grupo muy reducido de militantes kirchneristas en la calle que da a la puerta del edificio.

La foto fue retrucada por los usuarios en la redes, quienes se burlaron de lo exiguo de la convocatoria. “No hay nadie”, le respondieron. Sin embargo, Dalbón no tardó en contestar esos mensajes.

Mediante un nuevo tuit dijo: “No. Solo están dos personas con una bandera. No es para mostrar la cantidad de gente, porque eso será en las urnas. Solo se ve del edificio esa bandera, un detalle del amor que le tienen a CFK”. Y sentenció: “No te olvides que quien ríe último, ríe mejor”.

No.

Solo están dos personas con una bandera.

No es para mostrar cantidad de gente eso será en las urnas.

Solo se ve del edificio esa bandera, un detalle del amor que le tienen a @CFKArgentina y no te olvides que quien ríe último, ríe mejor. ✍️ https://t.co/IcRzgRioS9 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) August 16, 2022

El domingo durante una entrevista opinó sobre el juicio y dijo que era “ilegal” ya que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso “arreglaron todo entre ellos, cuando deberían haber ido a un tribunal independiente para resolver cuestiones que tienen que ver con los propios jueces” Y añadió: “Estos jueces no tienen ningún tipo de límite, no funciona la Constitución, no funciona un código. No tienen credibilidad”.

“En algún momento nos vamos a decidir a ir al Consejo de la Magistratura para evaluar el mal desempeño de sus funciones, que es una causal de destitución para los jueces y fiscales”, marcó el abogado en C5N.

Los alegatos del fiscal Luciani

Esta mañana continuaron los alegatos del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad Nacional, luego de que haya sido recusado la semana pasada por un supuesto vínculo con el expresidente Mauricio Macri, durante partidos de fútbol en su quinta. La recusación y planteos de la defensa fueron rechazados por el Tribunal Oral Federal 2 el viernes.

Hoy dijo que “desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, y afirmó: “Lisa y llanamente, les mintieron”.

Alegatos por la causa Vialidad. Fiscal Diego Luciani

Agergó que “pese a lo sostenido por Cristina Fernández” en este juicio, el Poder Ejecutivo “monopolizó el manejo” de buena parte de la información sobre el manejo de los fondos públicos y “desconoció” normas que lo obligaban a darle más elementos al Congreso para que pudiera controlar.

“Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”, alegó Luciani en el tramo final de su primera intervención.