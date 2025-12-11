Guerra interna y acusaciones cruzadas: apartaron a Leila Gianni del partido de Milei en La Matanza

Pese a la pax armada que acordaron los “territoriales” que responden a Karina Milei y los “celestiales” que se referencian en Santiago Caputo para transitar el inicio de la nueva etapa del Gobierno, las disputas internas en La Libertad Avanza (LLA) persisten.

En las últimas horas, Sebastián Pareja, el lugarteniente de la hermana del Presidente en la provincia de Buenos Aires, avaló la decisión de apartar a Leila Gianni del partido, a pesar de que fue electa como concejal en La Matanza.

Los representantes de Pareja en el municipio más populoso de Buenos Aires la acusan a Gianni, exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, de haber “traicionado” al espacio de Milei. Es que la exfuncionaria de Sandra Pettovello, quien escaló en el mundillo libertario cuando se puso al frente de las denuncias contra la gestión de Alberto Fernández por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, optó por abrirse del bloque oficial de concejales de LLA.

Gianni conformó una bancada junto a los macristas Hernán Finocchiaro, hermano del exministro de Mauricio Macri, y Javier Ferreyra, dos alfiles de Pro cercanos a Cristian Ritondo, y el libertario blue Ricardo Lococco. Al nuevo espacio lo denominaron “Alianza Libertad Republicana”.

Así, Gianni explicitó sus discrepancias con el sector que lidera Luis Ontiveros, dirigente de confianza de Pareja y hombre fuerte de LLA en La Matanza.

Después de los últimos comicios, la exfuncionaria de Milei estaba decidida a presidir la bancada de los libertarios en el Concejo Deliberante con el objetivo de posicionarse en la pelea por la sucesión de Espinoza en 2027.

Durante la campaña, Gianni había tenido cortocircuitos con el esquema de Ontiveros, quien no toleraba sus gestos de autonomía. Ella se quejaba por lo que consideraba un boicot a su postulación.

En la intimidad despotricó porque la borraban de la fotos de las actividades proselitistas o porque no le dejaban aportar fiscales para el día de la elección. Hasta sospechó que usaban las manijas de la sede de Anses en el distrito para perseguirla. “Ni los kirchneristas hicieron tanto; esto fue la crónica de una muerte anunciada”, dijeron respecto de su alejamiento de la rama interna de LLA que lidera Karina Milei.

A través de un comunicado de la filial del partido de Milei en la tercera sección, las autoridades partidarias anunciaron el apartamiento de Gianni. Remarcaron que la concejala electa “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar” en nombre del espacio por su decisión “deliberada” de romper la bancada. No solo la acusaron de querer “generar división interna”, sino que también destacaron que su paso por LLA fue “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”.

Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon.



En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025

La línea oficial de LLA pretendía ubicar como titular del bloque de concejales violetas a Lorena Ramos, la pareja de Ontiveros. Sin margen para lograr una salida consensuada, Gianni optó por redoblar la apuesta y acordó con los representantes de Pro. No quería ser marginada de antemano. “Quiere ser la espada de Milei en La Matanza, como le pidió el Presidente. Y no la iban a dejar trabajar. Deben tener miedo a perder sus cajas o que denuncien sus negociados turbios”, lanzan allegados a Gianni.

La exfuncionaria relativizó la reacción de sus detractores. Es más: sigue estando afiliada al partido de Milei y considera que Pareja debería firmar su expulsión, según fuentes cercanas a Gianni. En su entorno argüyen que mantuvo el espíritu de la alianza electoral con Pro y que el pacto le permitió constituirse como la principal oposición a Espinoza.

En una negociación de último momento con Pareja, previa a la sesión por las juras, Gianni había pedido la vicepresidencia segunda del Concejo. Tampoco hubo fumata blanca.

Uno de los altos mandos de LLA confirmó a LA NACION que Pareja, uno de los laderos fieles de Karina Milei, dio el visto bueno para excluir a Gianni del espacio. Ramos quedó al frente del bloque de los libertarios y estará escoltada por Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

En la cúpula de LLA consideran que Gianni se fue “sola” cuando optó por constituir un espacio propio y no incorporarse a la bancada oficial de la fuerza de Milei. Lo que más molestó a los jefes libertarios es que se enteraron de la jugada el mismo día de la jura de concejales.

El año pasado, Pareja, el encargado del armado libertario en Buenos Aires, había aceptado contener a la exsubsecretaria de Legales de la cartera que conduce Sandra Pettovello y auxiliarla con su plan de posicionarse como posible candidata en La Matanza. Fue un pedido que bajó desde la cima de la Casa Rosada.

Gianni había logrado tener línea directa con Javier Milei, a quien supo visitar en la quinta de Olivos. En pleno auge de sus denuncias públicas contra Juan Grabois, Pettovello la llevo a conocer al jefe del Estado. Quienes hablan frecuentemente con Milei aseguran que desde Oslo, adonde viajó para presenciar la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado lamentó que Pareja y Gianni no hayan llegado a un acuerdo en La Matanza.