Guerra por el vino: directivos de Fecovita irán a juicio por balances falsos

MENDOZA.- Avanza una de las causas judiciales contra los directivos de Fecovita, la cooperativa de vinos más grande del país y una de las más importantes del mundo. Así, la justicia provincial, tras el requerimiento de la Fiscalía, se encamina a elevar a juicio el expediente por balances falsos, mientras sigue su curso el caso de estafas a una empresa española, en una guerra judicial por el vino sin precedentes, tal como contó LA NACIÓN.

Es cuestión de semanas para que los siete imputados de la entidad, integrada por 5.000 productores, se sienten en el banquillo. Por tal motivo, según indicaron fuentes de la Justicia mendocina, antes de que termine el año se conocerá la sentencia contra los dirigentes de la entidad vitivinícola argentina, acusados de realizar maniobras contables irregulares, tras dos años de investigación. En caso de ser hallados culpables de ocultar deudas y aparentar solidez crediticia se les impondría una pena de dos años de prisión.

Los señalados son Rubén Panella (presidente de Fecovita al momento de los ejercicios), Eduardo Sancho (ex presidente), Jorge Irañeta (ex tesorero), Marcelo Fabián Federici (secretario de la Mesa Directiva), Eugenio Portera Sánchez (síndico), Roberto Vázquez Lavagno (síndico) e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti (síndica).

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal dio por concluida la instrucción y consideró que los acusados deben rendir cuentas ante un juez penal. Sólo resta esperar que se conozca la fecha de inicio del debate, aunque se debe tener cuenta que la defensa puede solicitar una audiencia de oposición. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario dan por sentado que el juicio arrancará en las próximas semanas. “Hay plazos perentorios para las presentaciones y todo se encamina a que se inicie el juicio. Se ha avanzado muy rápido con los balances falsos, con indicios que complican a los acusados. En el caso de las estafas hay mas dudas del resultado que pueda tener”, confió a este diario una fuente de la Justicia provincial.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, liderada por Juan Ticheli, realizó el requerimiento de elevación a juicio tras confirmar la validez de la pericia contable que detectó graves inconsistencias en los balances 2021 y 2022. El informe oficial, finalizado en marzo, detectó maniobras irregulares como aportes de capital ficticios, sobrevaluación de activos y ocultamiento de pasivos, los cuales ascenderían a más de 100 millones de dólares, perjudicando así a la firma española Iberte y a los cooperativistas, según se desprende en la otra causa, por estafa, que recién tendrían resolución judicial en 2026.

En ese expediente se acusa a cuatro directivos de la entidad de desviar fondos por más de 30 millones de dólares, que habían sido aportados por la firma con la que se asoció, bajo el nombre Evisa, para vender el producto en Europa, liderada por el español Juan José Retamero, quien en diálogo con LA NACIÓN aseguró que de ganar la demanda donará los fondos para proyectos de desarrollo económico y social de los mendocinos. En esta causa, los imputados arriesgan hasta 6 años de cárcel.

Tras conocerse la decisión procesal en contra de los altos mandos por los balances falsos, desde la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas se mostraron molestos con el accionar judicial, al tiempo que apelarán la decisión de Delitos Económicos. “Nos tomó por sorpresa porque no se habían terminado de analizar las pruebas. La primera pericia contable se había suspendido. Cuando se retomó, los peritos oficiales se excusaron de seguir por las presiones que estaban recibiendo de parte de los peritos de Iberte, pero el fiscal los obligó a finalizarla. Luego se volvió a convocar a los peritos de parte para comenzar nuevamente, pero intempestivamente se les informó que la pericia estaba terminada”, señalaron de la entidad en contacto con este diario.

“Fecovita se opondrá enérgicamente, dado que se ha vulnerado el derecho a la defensa. No se ha permitido la ampliación de la declaración indagatoria de los imputados, y además, aún no se ha emitido resolución por parte de la jueza de garantías respecto de oposiciones anteriores, como por ejemplo, entre otras, las irregularidades detectadas en la pericia contable”, completaron.