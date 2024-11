Guillermo Francos admitió negociaciones en el Senado por los jueces de la Corte Suprema

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este martes que hay negociaciones alrededor de la designación de los jueces de la Corte Suprema, en especial sobre los candidatos del Gobierno, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Allí, no negó la existencia de otros nombres en las charlas. Cuando le consultaron por la posibilidad de cambiar a Mansilla por la exsenadora del kirchnerismo María de los Ángeles Sacnun brindó una respuesta ambigua en diálogo con LN+: “Las conversaciones y negociaciones para la designación de jueces en el Senado siempre existen” .

Van seis meses de intensas charlas alrededor de los candidatos, aunque cada vez parece más cerca de definirse. Este martes, la senadora de Catamarca Lucía Corpacci, segunda en la lista del Partido Justicialista que encabezó Cristina Kirchner, firmó el dictamen que busca llevar a Lijo a la Corte Suprema. Aunque no hay confirmación de la gestión libertaria respecto a si obtuvieron o no las nueve firmas requeridas para poder pasar el pliego a recinto, fuentes del Congreso aseguraron a LA NACION que dichos apoyos ya se alcanzaron.

Aun así, el Gobierno fue claro en que busca el ingreso de ambos candidatos, y no solo uno, a la Corte. Por ello es que consideran la posibilidad de la designación por decreto. “Es una posibilidad que tiene antecedentes nacionales e internacionales y el Presidente tomará la decisión, si es que no se han dado los acuerdos para la designación conforme a la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo. Todos sabemos que a partir del retiro del juez Maqueda, [la Corte] se queda con tres miembros y hay que tener en cuenta esa situación y que el Gobierno no cuenta con senadores propios para construir un acuerdo en la designación”, detalló Francos.

El jefe de Gabinete remarcó que Milei tiene “en consideración” la posibilidad y que se encuentra “dentro de sus facultades poder designar con carácter excepcional y de manera transitoria” a los jueces. Allí, brindó un ejemplo particular sobre los ministros actuales, que son tres desde el retiro del juez Juan Carlos Maqueda: “Suponga que, por cualquier eventualidad, renuncian los tres ministros de la Corte. ¿Qué hace el Gobierno si no tiene acuerdos para designar ministros? Los tiene que designar por decreto hasta que se le de el acuerdo, que es lo que establece la Constitución Nacional”.

Dicha designación por comisión sería, igualmente, por un tiempo determinado: duraría hasta la finalización del próximo periodo ordinario. Es decir, hasta noviembre de 2025.

Ante la consulta de qué haría el Presidente si el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se negara a tomarle juramente a los jueces designados por decreto, Francos habló de Juan Domingo Perón. “Yo creo que fue el presidente Perón el que le tomó juramento a un ministro de la Corte porque la Corte se negaba a tomárselo. En la historia, mal que les pese a algunos, hay ejemplos para todo. Ha pasado de todo. No es una decisión que el Presidente [Milei] haya tomado. Él verá si es oportuno o necesario tomarla”, sostuvo.

En ese sentido, evitó dar una respuesta precisa cuando le preguntaron si las negociaciones incluían la posibilidad de reemplazar a Mansilla por Sacnun, del kirchnerismo: “Las conversaciones y negociaciones para la designación de jueces en el Senado siempre existen. Tanto de primera instancia o en este caso de ministros de la Corte. No es un toma y daca común, sino que es tratar de utilizar las reglas institucionales como corresponde. Son temas que siempre están en conversación en este periodo con los distintos bloques ”. El pliego de Mansilla es el que presenta mayores complicaciones debido a que no obtuvo la mayoría necesaria para conseguir la luz verde en la Comisión de Acuerdos.

Aunque no hay confirmación de los nueve senadores que podrían haber firmado el dictamen por el pliego de Lijo, se cree que pertenecen a un amplio espectro político. Tal como consignó LA NACION, se trata de libertarios, kirchneristas, radicales, peronistas independientes y delegados de gobernadores.

La disputa con los gobernadores por el Presupuesto 2025

Otro de los tensos debates del momento en el Congreso gira en torno a “la ley de leyes”. Aunque el Poder Ejecutivo envió un proyecto a la Cámara de Diputados, las discusiones de la comisión de Presupuesto y Hacienda se vieron paralizadas hasta que el Gobierno note avances en la materia. Así lo anunció José Luis Espert, presidente de la comisión, la semana pasada. Mientras tanto, por fuera de los pasillos de la Cámara baja, el Gobierno tenía charlas con los gobernadores provinciales, que presentaban diferentes pedidos para acceder al presupuesto. “Hay un grupo de gobernadores que manifestaron modificaciones que no hemos llegado a acordar. Estamos en ese trámite” , aclaró Francos.

El presidente Javier Milei, con gobernadores en Casa Rosada Presidencia

Francos negó que Milei buscara no sancionar el presupuesto para, de esta forma, prorrogar el ya existente de 2024 -que es, en realidad, el Presupuesto 2023 con prórroga y actualizaciones- y asignar al menos $20 billones de forma discrecional: “Yo creo que no es que al Presidente no le interese. Si envió un proyecto es porque le interesa. Hasta aquí no hemos conseguido los apoyos necesarios ni el dictamen de la comisión para su tratamiento, en el sentido que lo entiende el Poder Ejecutivo”.

Además, se refirió al comunicado de los gobernadores aliados donde afirmaron que el Gobierno “debe contar” con el presupuesto para “para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, generar puestos de trabajo en el sector privado”. En ese texto sostuvieron que “la mayoría de los argentinos no quiere volver al pasado”.

“No sé qué quiere decir eso. No entiendo que nos quisieron decir con eso”, respondió Francos, y agregó: “Más allá de la legitimidad de los reclamos de los gobernadores, muchos de esos temas se van a ir resolviendo con el crecimiento económico y cuando se recaude mucho más. Recordemos que la Nación va a comenzar a eliminar impuestos como el Impuesto PAIS, que va a dejar de percibirse en diciembre. Las provincias van a recibir el crecimiento de la actividad económica y el año próximo van a estar mucho mejor ”.

