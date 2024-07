Guillermo Francos habló sobre la suba del dólar: “Se generó una inestabilidad sin causa”

Escuchar

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se refirió a la suba del dólar que se produjo la semana pasada tras los anuncios económicos del ministro Luis Caputo. “Se generó una suerte de inestabilidad sin causa, porque el Gobierno no cambió la concepción política y económica que tiene desde un principio”, lamentó.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el funcionario destacó las “convicciones fijas y claras” que tiene el presidente Javier Milei para encarar el objetivo principal del Gobierno, que es mantener el déficit cero. “Hay temas pendientes todavía, pero el Presidente se expresa con prudencia y no quiere generar una situación que complique todo más adelante”, advirtió sobre la posibilidad de finalmente quitar el cepo y adelantó: “La salida del cepo se va a hacer, pero tienen que darse condiciones que permitan transitar ese espacio con total tranquilidad”.

“Que el dólar blue suba o baje depende de personas que buscan resultados rápidos. Por supuesto que tiene un impacto, pero la variación demuestra que hay manipulaciones de esos datos del mercado para que suba y baje. No digo que sea menor, pero hay que darle importancia a lo sustancial de la economía y no darle trascendencia a estas operaciones que generan inestabilidad ”, afirmó.

El jefe de Gabinete habló sobre el Pacto de Mayo que busca firmar el Gobierno. Santiago Filipuzzi

Por otro lado, el jefe de Gabinete se refirió a los diez puntos del Pacto de Mayo convocado por el Presidente que se firmará el próximo 9 de julio en Tucumán. Se trata de la demorada puesta en escena de lo que antes se había promocionado para el 25 de mayo a firmarse en Córdoba. En la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, Milei había presentado diez puntos. Ahora se quitó el de reforma política y se agregó uno de educación, a pedido de la oposición.

“Es una parte declarativa en todo caso. Se armó una comisión con pocos participantes que podrá ampliarse para generar contenido a estos puntos, para darle sustancia a cada una de estas declaraciones que hace el pacto”, explicó.

Además, adelantó que la firma del documento contará con la participación de mas de 15 gobernadores del país que respondieron positivamente a la convocatoria del Gobierno. Y marcó: “Es una invitación de un Gobierno que está convencido del camino que generó para el crecimiento del país, que no tiene gobernadores propios e invitó a todos a dejar de lado a la política argentina que permitió que desperdiciemos los últimos 40 años”.

“El Pacto de la Moncloa (un acuerdo firmado por el gobierno de España durante la transición en 1977) fue después de [Francisco] Franco y se hizo por la necesidad de ambos sectores de ponerse de acuerdo en un país nuevo”, analizó y consideró: “Aquí pasamos del gobierno militar a la democracia y no hubo ni un acuerdo entre los sectores políticos argentinos. Eso impidió ponerse de acuerdo en temas básicos para que el país se desarrolle y crezca. Al Presidente le pareció una gran oportunidad para plantear una serie de puntos para el futuro: perdimos 40 años en ponernos de acuerdo y en lo único que coincidimos fue en que la democracia es el sistema indicado para vivir”.

El acuerdo con el PRO

En otro momento, Francos se refirió al conflicto interno que experimenta el partido presidido por Mauricio Macri: “Hay visiones distintas, que es algo que pasa siempre en los partidos políticos sobre su propia realidad política y cómo se insertan en el panorama electoral. Es una situación difícil para el PRO: ocuparon el espacio electoral que ahora ocupa también La Libertad Avanza (LLA), que ahora tiene una proyección en la juventud muy fuerte ”.

Y reflexionó: “Algunos sectores de PRO consideran que el camino está más cerca de LLA, otros creen que tienen que ser un partido independiente y tomar sus propias decisiones. Es un debate normal, pero está claro que Patricia Bullrich forma parte de nuestro gobierno, desde LLA se la respeta y creemos que lleva adelante una labor extraordinaria. A su vez, Milei tiene una excelente relación con Macri; mientras seamos capaces de transitar este camino llegando a acuerdos, a mí no me incomoda ni me parece mal”.

Finalmente, consideró que el partido encabezado por el presidente Milei cuenta tiene “enormes coincidencias” con el PRO, y destacó el trabajo que llevan adelante juntos. “No veo por qué una unión no podría pasar en el futuro”, cerró.

LA NACION