Guillermo Francos se diferenció de Milei y dijo que no está acuerdo con la frase: “La sociedad no odia lo suficiente a los periodistas”

La pregunta fue directa: “¿Usted esta de acuerdo con la frase: ‘La sociedad no odia lo suficiente a los periodistas’?“. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, contestó que no. ”No, personalmente no estoy de acuerdo“, dijo. “A mi me gusta vivir en una sociedad sin odio donde podamos tener diferentes ideas, diferentes propuestas y que se resuelva democráticamente”, agregó.

Francos se diferenció así del presidente Javier Milei y de sus adláteres que repiten esa frase, pero, no obstante, explicó por qué, a su juicio, el Presidente actúa así. Fue en una entrevista, esta mañana, con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

“Yo creo que los inventos periodísticos también son agresiones”, dijo el Jefe de Gabinete como primera respuesta a la pregunta sobre las agresiones de Milei a periodistas y artistas. “Yo no justifico, yo no digo que me parezca bien que el Presidente lo haga. Yo no lo haría, yo no lo hago, de hecho. Sí es cierto que el Presidente ha sufrido muchas agresiones del periodismo por su estilo, por su forma de ser tan directa con los periodistas”, afirmó el funcionario.

Entrevista a Guillermo Francos

Según el Jefe de Gabinete, “el Presidente, como no le tiene miedo a ningún planteo periodístico, como no teme, cuestiona, critica”. Y lo hace “con el estilo que es propio de Milei, que es el que tuvo siempre”. Francos agregó: “Y la gente lo votó de esa manera”.

“Yo preferiría estar en una sociedad en el que el periodismo no mienta y el Presidente no tenga que contestar de esa manera, pero a veces no se da”, defendió Francos a Milei. Según el Jefe de Gabinete, las agresiones, acusaciones y apodos de Milei a periodistas y artistas son “la forma que tiene el Presidente de responder a las falsedades que se dicen” de él y esa forma de reaccionar “es parte de su personalidad”.

Odio y denuncias

La semana pasada, en una larga conversación pública con el Gordo Dan, Milei reiteró su eslogan “No odiamos lo suficiente a los periodistas” y anunció además que había firmado tres denuncias penales contra comunicadores. Esas denuncias se hicieron efectivas horas después, el viernes pasado, por “calumnias e injurias” y fueron contra Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa.

En su largo diálogo del jueves con el Gordo Dan, Milei usó nombres y apodos despectivos para acusar de “extorsionadores” o indecentes a Pagni, Jorge Fernández Díaz, Marcelo Bonelli, Joaquín Morales Solá, Paulino Rodrigues, Jorge Fontevecchia, Luis Novaresio, María Laura Santillán, Pablo Duggan y a otros. Y denunció sin pruebas que Ceferino Reato le exigió 2000 dólares de pauta.

Dijo que los periodistas “lloran pauta” y son “mierda humana”. Usó palabras como “gil”, “basuras”, “mediocres ensobrados”, “basuriadores seriales”, “sicarios del micrófono”, “imbéciles con déficit de IQ”, y afirmó: “Los periodistas han sido históricamente las prostitutas de los políticos”.