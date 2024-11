Guillermo Francos volvió a hablar sobre las críticas de Macri: “Nos molestaban, pero él tiene su opinión”

En una nueva referencia a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri -que en numerosas oportunidades marcó que el gobierno de Javier Milei sufre de una “deficiencia en la gestión”-, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aludió a las diferencias entre la administración libertario y el líder del Pro y aseguró que, en lo personal, “les molestaban las críticas”.

“Mauricio Macri siempre acompañó los lineamientos del Presidente e hizo una excelente relación. A veces, en lo personal y dentro del gobierno, nos molestaban las críticas de Macri sobre la falta de gestión, pero él tiene su opinión”, expresó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

De esta forma, se diferenció de las opiniones del expresidente y consideró que la gestión del gobierno de Milei “dio resultados y muestras de éxito en todos los órdenes”. “Hay un equipo que obtiene grandes logros en las distintas áreas” , destacó.

Francos se refirió a la relación entre el presidente Milei y Mauricio Macri. JUAN POLI

Se refirió también al conflicto que mantiene el gobierno con los distintos gremios aeronáuticos, que tras una reunión de más de nueve horas dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes porque el gremio de pilotos no quiso firmar. Las autoridades de Aerolíneas Argentinas intentaron que los tres sindicatos que aún no firmaron la nueva paritaria cedan algunos beneficios para llegar a un acuerdo y hacer más productiva a la compañía. De lo contrario, la línea de bandera presentaría el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE).

“Están avanzando las conversaciones. Ayer se suspendió tarde pero se avanzó bastante y con el gremio de pilotos se sigue conversando. Este es el problema de tener tantos gremios, las conversaciones son más complejas”, dijo Francos y añadió: “El Gobierno sigue con la idea de privatización, no creo que haya reparos en esto con los gremios. No queremos que los recursos de todos los argentinos sostengan el déficit de la aerolínea. La idea de privatizar sigue estando vigente, pero los convenios colectivos son importantes para todos también”.

Sobre la posibilidad de que la aerolínea de bandera sea efectivamente privatizada, explicó que primero tiene que haber una ley que lo autorice y que “están trabajando” para conseguirla. “Hay empresas interesadas en algunas de las rutas que tiene Aerolíneas y empresas que trajeron aviones nuevos y se comprometieron a traer más para hacer más vuelos. Alternativas siempre hay, pero por supuesto que uno siempre preferiría que la evolución sea sin conflicto. Milei lo dijo con claridad: si no hay acuerdo y si no se reduce el déficit de la compañía, el Estado no va a poner plata para privilegiar a unos pocos ”.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete se refirió a la imagen de Milei y la relación que tiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Ella cumple un rol institucional en el país y tiene todo el respeto del Presidente en ese rol. Se la ve permanentemente en actividad y tengo diálogo constante con ella por temas del Senado. No veo dificultades más allá de las diferencias que aparecieron sobre actitudes de la vicepresidenta que aparecieron o cosas que no comparte con Milei”, consideró y sumó: “Ella tiene el perfil que quiere tener, expresa su opinión, participa en eventos y está en todo su derecho de hacerlo”.

Las demoras y cancelaciones por una de las medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos. nicolas Suarez

“De algunos sectores siempre hay comentarios negativos, pero cada vez menos. Esos juicios que a veces emiten chocan contra la realidad: lo que todo el mundo decía que no se podía hacer se hizo. De ahí en adelante, el gran ordenador de la política económica es el equilibrio fiscal y la desregulación. Somos optimistas, el pesimismo se los dejamos a otros, nosotros creemos que la Argentina está yendo para adelante”, dijo, mientras que aseguró que el Presidente tuvo “una pequeña baja de imagen que no le preocupó”, pero que ya “recuperó totalmente”. “Las medidas del Gobierno son apoyadas por más de la mitad de los argentinos”, afirmó.

Y adelantó: “El 9 de diciembre de 2027 será el último día del primer gobierno de Milei y seguro va a ser reelecto por el éxito de las políticas económicas”.

Finalmente, Francos se refirió a la sesión en la Cámara de Diputados prevista para este martes, en la que la oposición buscará frenar el DNU 846/24 que habilita operaciones de canje de deuda sin la autorización del Congreso. “Creo que hasta que no se sientan y comienza el debate y emiten el voto, el Congreso no expresó la opinión. Lo importante es que algunos sectores de la oposición siempre buscan un mecanismo para trabar al Gobierno”, lamentó y explicó: “Los DNU los usaron todos los gobiernos, algunos incluso con mayoría en las cámaras. A este gobierno, que tiene una minoría notoria en ambas cámaras y una mayor necesidad de recurrir a esta norma, se la quieren negar. Es un abuso político que no tiene justificación histórica en el proceso democrático y la reforma constitucional”.

Y cerró: “Si lo hacen, veremos qué pasa. La economía va a seguir evolucionando igual y el año próximo tal vez el pueblo se de cuenta. Tal vez tienen miedo de que las ideas de este gobierno triunfen y tengan que cambiar todo”.

LA NACION