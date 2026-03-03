El tenso cruce en vivo entre Guillermo Moreno y una conductora de televisión: “No me grite, acá no tiene revolver”

En la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, una fuerte discusión al aire enfrentó a la conductora Amalia Díaz Guiñazú con el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El cruce, que comenzó por reiteradas interrupciones del exfuncionario, escaló hasta que la periodista advirtió que podría denunciarlo por violencia de género.

El episodio ocurrió el domingo en el ciclo de Crónica TV que encabeza la conductora, minutos antes del discurso de Javier Milei frente a la Asamblea Legislativa. En medio de un debate con los invitados en el estudio, entre ellos Moreno, el exfuncionario comenzó a elevar la voz para imponerse en la discusión.

“Respete, deje de gritar. Acaba de venir de misa. Estoy conduciendo yo este programa. Le pido, por favor, que no sea irrespetuoso ni violento”, lo increpó la periodista en vivo. “A mí no me diga dónde hacer mi trabajo. Usted dedíquese a hacer la ferretería que tiene y no me diga cómo ponerme”, continuó la conductora enfrentando de pie a Moreno, que le contestaba sentado a los gritos.

“A mí también dejame hacer mi trabajo y bajá la manito”, la reprendió Moreno. Acto seguido, la periodista le contestó con una advertencia que aumentó aún más la tensión dentro del estudio. “No bajo nada. Acá no tiene el revólver para ponerlo en la mesa. No bajo nada, tenga mucho cuidado”, arremetió.

Lejos de apaciguar las aguas, Moreno la desafió: “Vamos a ver si tenés patrimonio para bancarte esa”. Visiblemente incómoda, Díaz Guiñazú le preguntó a qué se refería. Y el exfuncionario durante el gobierno de Cristina Kirchner volvió sobre la cuestión del patrimonio de la periodista.

“Vamos a ver si tenés, no hagas como [Jorge] Lanata”, volvió a provocarla Moreno. Tras ello, la conductora se alejó caminando y manteniendo el mismo tono de la disputa cerró: ”Tenga mucho cuidado, acá estoy conduciendo yo”.

El agresivo intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales. El martes por la mañana, Díaz Guiñazú hizo un descargo en La mañana con Moria, por Canal 13, donde se desempeña como panelista. Allí confirmó que avanzará con una demanda contra el exfuncionario.

“Yo estaba conduciendo el programa y no lograba que se callaran. Era una vociferación impresionante”, explicó Díaz Guiñazú. “Este señor se me para de manos. No sé qué se cree que le puede decir a una mujer”, cuestionó luego. Y tras ello anunció: “Yo le voy a meter una demanda por violencia de género. No me da miedo cuando me amenazan”.

Bajo ese contexto, la conductora se refirió a la amenaza que recibió de Moreno, en pleno vivo. “Me dijo: ‘¿Qué patrimonio tenés?’ Para responder a una demanda. Yo tengo un patrimonio muy chiquito. No me dediqué a afanar, no me dediqué a gobernar. Me dediqué a laburar, a estudiar. Me vine de Mendoza a Buenos Aires y me rompí“, aseguró.

“Después vino el discurso de Milei y me senté de espaldas muy tranquila. Yo estoy trabajando”, concluyó al respecto.