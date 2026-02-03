Guillermo Moreno habló sobre la salida de Lavagna del Indec y cuestionó al Gobierno: “Son unos mamertos”

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno se refirió a la reciente salida de Marco Lavagna del Indec y la polémica alrededor de la actualización del índice de precios al consumidor (IPC).

Aunque afirmó que el Gobierno “no puede truchar” los datos de inflación, señaló en declaraciones radiales el problema es mayor: “El tema no es si trucharon la inflación de enero, que es imposible, sino que aparece la verdad de lo que viviste en 2024. Le chorearon a los jubilados, pensionados y a los trabajadores el 18%”.

La salida de Lavagna del organismo fue oficializada por el Gobierno el lunes y fuentes aseguraron a LA NACION que se relacionaba con la actualización del IPC, un dato de alta sensibilidad para el oficialismo, y el atraso de los salarios estatales. El economista de origen peronista y cercano a Sergio Massa se encontraba en el puesto hace dos años, desde la presidencia de Alberto Fernández.

Años atrás, Lavagna había sido multado por Moreno por publicar datos de inflación en la consultora que dirigía que eran diferentes a los que difundía el Indec. Desde que asumió el cargo en 2019, su trabajo había consistido en la normalización de las estadísticas y la transparencia del organismo.

Marco Lavagna durante la presentación de los datos del Censo 2022

Sin embargo, el año pasado había sido fuertemente criticado por el kirchnerismo por el atraso en la actualización del IPC, y lo acusaban de postergarlo para esperar a las elecciones legislativas.

Economistas también rechazaron la decisión del Indec debido al impacto que tiene en la credibilidad del organismo. A pesar de esto, Moreno reafirmó en diálogo con AM650 que el Indec no tiene posibilidad de falsear las estadísticas.

“No pueden truchar los datos ni antes, ni durante, ni después, porque los microdatos -el relevamiento que hace el relevador de precios que sale todos los días a trabajar- van a la base de datos y están cargados ahí”, explicó. Y sumó: “Es un desastre el Gobierno? Sí, es un desastre. Pero la inflación [de enero] le va a dar con un 2, y no va a empezar con 3″.

El Ministro de Economía, Luis Caputo Rodrigo Néspolo

Además, sostuvo que el verdadero problema del Gobierno no se relacionaba con la inflación actual, sino con los datos de 2024. “El 2024 comparado contra el propio 2024. No contra el 2026. Ellos dijeron que en 2024 tuvieron una inflación X y aumentaron las jubilaciones un poquito menos. Y los salarios lo mismo. ¿La inflación de 2024 reflejaba lo que le pasó a la gente? No, porque la metodología era muy vieja”, dijo.

Para el exsecretario de Comercio, si se ponen los microdatos sobre la nueva metodología, hay “una diferencia de 18 puntos porcentuales o más”.

“El tema no es si trucharon la inflación de enero, que es imposible, sino que aparece la verdad de lo que viviste en 2024. Le chorearon a los jubilados, pensionados y a los trabajadores el 18%. Son unos mamertos. Unos bestias que nunca van a poder reactivar [la economía] porque los ingresos populares están tan bajos que ni pan compra la gente. Eso no estaba en las estadísticas. Y es el problema del mentiroso de Caputo”, arremetió.

La Cámara Federal de Casación confirmó en mayo de 2025 la condena a tres años de prisión en suspenso contra Moreno por alterar los datos de medición de la inflación del INDEC. También lo inhabilitaron por seis años para ejercer cargos públicos.

La trama detrás de la renuncia de Lavagna

Tras la salida del titular del Indec, la gestión libertaria anunció que no aplicará la nueva fórmula para medir la inflación y que continuará con la vigente. Fuentes detallaron a LA NACION que Lavagna no estaba dispuesto a pagar el precio de atrasar otra vez la nueva metodología y que la bajada de línea para frenarla vino del presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó las versiones en diálogo con LN+: “Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni explicó las razones de la renuncia de Marco Lavagna del Indec

Según Adorni, la nueva fórmula impide “tener una base de comparación” lo que dificultaría el objetivo de la administración de Milei, que es que “la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria”. “Si hay algo a lo que nosotros no estamos dispuestos, es a falsear datos”, sumó. Anunció que el nuevo método se implementará cuando la inflación sea cero, algo que proyectan para mediados de año.

El proyecto de Lavagna apuntaba a la renovación de la canasta y los ponderadores del índice para reflejar con mayor precisión los hábitos actuales.