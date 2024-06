Guillermo Moreno le respondió a Daniel Scioli: “Decir que es peronista y libertario es antitético”

Escuchar

Luego de que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, publicara un comunicado en X donde se definió como “peronista y libertario” y explicara sus argumentos, el líder del partido político Principios y Valores, Guillermo Moreno, le respondió este jueves en declaraciones radiales que no puede calificarse de esa manera porque es “antitético”.

“Hoy me preguntaron qué pensaba sobre Scioli y dije que cada uno trabaja donde le parece, pero lo que no puede decir es que es peronista y libertario porque son antitéticos. Nosotros somos clásicos, ellos son posmodernos. Nosotros buscamos la justicia social y ellos la detestan. Por lo tanto, o Scioli no entiende el peronismo, o no entiende los libertarios”, afirmó Moreno en Radio 10.

Además, el exsecretario de Comercio del kirchnerismo aseguró: “Prefiero que estudie a los libertarios porque sino habré conversado tantos años con él al divino botón. Creo que no los estudió”, y añadió: “Esto se lo van a hacer llegar y el va a preguntar qué dijo el Guille. Bueno, el Guille dijo que ambas cosas son antagónicas. Por lo tanto, creo que él conoce al peronismo y no a los libertarios. Él piensa que es un adjetivo calificativo que va y no va, como esa tontería del peronismo de izquierda y de derecha”.

A los que se creen dueños del peronismo o del perómetro, hay que invitarlos a leer la historia y leer a Perón. En estos días con un poco más de tiempo libre es bueno reflexionar y estudiar para aprender de la experiencia.



El peronismo es un pensamiento estratégico, no… — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 18, 2024

