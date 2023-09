escuchar

Tras aparecer como el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad porteño, Gustavo Coria fue presentado oficialmente en el cargo por el jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, esta mañana. “El que tiene que tener miedo es el delincuente”, aseveró el flamante funcionario, quien contó que rediseñará el despliegue de recursos de acuerdo al mapa del delito. A su lado lo acompañó Genoveva Ferrero, quien lo secundará.

Desembarcado en el área tras el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en la zona de Avenida de Libertador y Lafinur, Coria tomó la posta que dejó Burzaco, a quien Rodríguez Larreta la pidió la renuncia, se suponía, por quedarse en Estados Unidos cuando ocurrió el crimen. Es que pese a que tenía una agenda oficial -que de todas formas trascendió después del hecho-, circuló un video de Burzaco en el torneo de tenis US Open, lo que crispó los ánimos en el Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta mañana el referente de Pro negó haber corrido a su ministro por este caso en particular pero no dio los motivos del cambio.

Después de agradecerle a Rodríguez Larreta “por la confianza” de sumarlo frente al Ministerio de Seguridad, Coria confirmó la detención de dos personas por el caso de Barbieri y precisó que ya están a disposición de la Justicia, tal como adelantó ayer LA NACION.

“Para nosotros es importante lo siguiente: toda la política de seguridad de la Ciudad es una política de Estado, que comenzó hace muchos años atrás. Como toda política requirió un plan y decisión política, perseverancia; se basó sobre un despliegue inteligente basado en el mapa del delito. [Ahora] requiere ajustes para poder seguir llevándola adelante”, sostuvo en sus primeras definiciones.

“La Ciudad es hoy la segunda capital de América con menor índice de homicidios. El camino es el correcto, no implica que no tengamos que llevar adelante acciones de ajuste. Vamos a poner todo el esfuerzo. Confío plenamente en la fuerza. El esfuerzo tiene que estar puesto para que los vecinos y las personas que ingresan a la Ciudad puedan vivir en paz. El que tiene que tener miedo es el delincuente y vamos a respaldar a la fuerza porque conocemos su formación, capacidad y vocación de servicio”, indicó.

Asimismo, Coria ratificó que mantendrá a la conducción actual de la Policía de la Ciudad y prometió un “despliegue inteligente” de los recursos policiales, tecnológicos y logísticos, basado en la población, la movilidad, la superficie y, sobre todo, el mapa del delito. Según dijo, este último criterio es el que permitirá que la asignación de los efectivos se modifique en base a la dinámica de los hechos denunciados.

Mientras, dijo tener una “gran preocupación” por los 1448 presos que están en las comisarías de la Ciudad y que insumen que 3 mil efectivos tengan que quedarse al cuidado de estos detenidos. “Apelamos al gobierno nacional para que rápidamente abra un canal de diálogo y podamos resolver esta situación”, pidió el funcionario que había trabajado en esta cartera con Diego Santilli entre 2018 y 2021.

Larreta: “Nunca tomamos decisiones por un caso en particular”

Por su parte, Rodríguez Larreta admitió que este es un “momento sensible” donde la crisis social y económica le agrega tensión a la vida de los argentinos. “Está muy difícil, por eso estamos dando la cara, tomando decisiones y trabajando para enfrentar un nuevo contexto con nuevas amenazas”, sostuvo el jefe de Gobierno cuando presentó al nuevo integrante del Gabinete.

Destacó, en tanto, a Coria y a Ferrero como dos personas con las que trabaja hace “muchísimo tiempo”, que “demostraron compromiso” a lo largo de estos años, que tienen “firmeza, carácter y capacidad” para esta tarea. “Vamos a reforzar la presencia policial en las calles, incrementar el patrullaje y aprovechar al máximo toda la inversión en tecnología”, se comprometió Rodríguez Larreta.

Durante su discurso le envió un mensaje a Burzaco. Dijo que fue “parte importante” del proceso que lleva adelante la cartera de Seguridad y acotó: “Le agradezco por el compromiso, por haber trabajado con profesionalismo”. Incluso, cuando le preguntaron por su salida del área, negó que tuviera que ver con el homicidio del ingeniero.

“El cambio no tiene que ver con el manejo de la política de seguridad y mucho menos con un caso en particular. Es un caso durísimo, uno puede mostrar estadísticas, pero cuando sucede un caso toda estadística se cae y es un drama. Pero nunca tomamos decisiones por un caso en particular”, dijo.

