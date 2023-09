escuchar

La Cámara Federal de Casación Penal convocó para este martes a un acuerdo general de todos sus integrantes para debatir el futuro de la jueza Ana María Figueroa , que cumplió 75 años, edad tope que fija la Constitución Nacional para desempeñarse como magistrada, y sin embargo sigue en su cargo sin tener acuerdo del Senado.

La situación de Figueroa es frágil, ya que el día de su cumpleaños, el 9 de agosto pasado, decidió no firmar más sentencias y dejar la presidencia de la Cámara en manos del vicepresidente, Mariano Borinsky. Es decir que dejó de oficiar como jueza. No obstante, cobró este mes su sueldo completo.

Sus colegas enviaron un oficio a la Corte Suprema y otro al Consejo de la Magistratura, diciéndoles que en su interpretación Figueroa “habría cesado” en sus funciones como magistrada. Pero el Consejo y la Corte no adoptaron ningún temperamento.

La reunión de este martes no esta prevista y fue decidida sorpresivamente. Al punto que el juez Borinsky, que oficia como presidente, dejó de lado una licencia para convocar al acuerdo general.

Cámara Federal de Casación Penal: Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar, Diego G. Barroetaveña, Ana María figueroa, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques, Angela Ledesma, Javier Carbajo Cámara Federal de Casación Penal

En la Cámara de Casación hay posiciones contrapuestas en torno a la continuidad de la magistrada. Su más enfático defensor es el juez Alejandro Slokar, que entiende que la jueza puede seguir a la espera de que el Senado le dé un nuevo acuerdo, ya que el trámite para conseguirlo está en desarrollo y recibió dictamen favorable en comisión.

Es la postura que tiene el Ministerio de Justicia, que con la firma del viceministro de Juan Martín Mena le pidió por oficio a la Corte y al Consejo de la Magistratura que no remueva a la jueza Figueroa porque está en proceso la extensión de su mandato.

Diego Petrone, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky

Pero otros jueces de la Cámara de Casación entienden que su colega ya cesó en el cargo. Son Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que como presidentes de sus salas firmaron el oficio notificando del cumpleaños 75 de su colega a la Corte y al Consejo.

Un acuerdo extraordinario de todos los jueces de la Cámara de Casación puede terminar en una votación donde por mayoría Figueroa no solo sea considerada cesante, sino eventualmente enfrente acusaciones de sus pares .

La jueza decidió no firmar más resoluciones ni fallos porque pidió al Gobierno que el Senado que le dé un nuevo acuerdo, pero el oficialismo no consiguió votos para convocar a una sesión para renovar su mandato. Esta decisión de autoexcluirse le impidió a Figueroa votar en las tres causas más sensibles que tiene el kirchnerismo en la Casación: Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos están sobreseídos por lavado de dinero y se debe decidir si se reabre o no el caso; la causa del memorándum con Irán, con la vicepresidente sobreseída sin juicio oral, y el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López fue absuelto y Ricardo Echegaray fue condenado.

Figueroa es una magistrada afín al kirchnerismo, es una de las denunciantes de la “persecución macrista” en la Justicia, se mostró preocupada por el avance del “lawfare” y viene fallando en coincidencia con las posiciones de Cristina Kirchner o de exfuncionarios acusados de corrupción.