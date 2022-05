Gustavo Melella: “Necesitamos que Alberto sea candidato a presidente”

USHUAIA.- Orgulloso, Gustavo Melella señala distintos puntos turísticos y estratégicos. Su oficina en el centro de la ciudad tiene una vista privilegiada del canal de Beagle. Mientras hace un pequeño recorrido panorámico, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se ubica en el despacho del mandatario de Tierra del Fuego. Minutos antes, ambos participaron de un acto y dejaron en claro su lugar en el mapa interno del Frente de Todos.

“Yo lo veo como candidato a Alberto. Necesitamos que Alberto sea candidato a presidente”, lanza el mandatario provincial, mientras se recalienta la discusión dentro del oficialismo y el Presidente, desde Europa, marca el pulso de la estrategia de confrontación con el kirchenrismo duro. En este escenario, Melella, que elogió a Martín Guzmán, es de los gobernadores que cambió de jefatura política y se alineó con el jefe del Estado.

-La semana pasada recibió al Presidente, hoy a Zabaleta y en el discurso destacó a Guzmán. Hay una postura definida, ¿no?

-Yo reconozco plenamente que quien conduce el país es Alberto Fernández. Quien conduce nuestro espacio es términos políticos es él. Valoro mucho la actitud del Presidente y detrás de él hay un equipo, hay ministros, y la figura de Guzmán. Estamos todos preocupados por el proceso inflacionario, pero uno valora muchísimo. El otro día anunciamos la construcción 5000 viviendas, venimos haciendo muchísimas obras e inversión en la obra pública, pero también inversión en el sector productivo. No es fácil ser ministro de Economía en la Argentina nunca y menos en estas circunstancias.

-¿El resto de los gobernadores comparten su mirada? ¿De qué hablaron en el encuentro en el CFI?

-Todos los gobernadores, sean oficialistas o de la oposición, estamos preocupados, sino estuviéramos preocupados por el proceso inflacionario estaríamos viviendo en otro planeta. Empezamos un camino de recuperación, hoy las mejoras salariales, todas, están por encima de la inflación, pero la inflación te come. Pero todos los gobernadores están preocupados y con la mirada de acompañar al Presidente. Si le va mal al Presidente nos va mal a todos en el Frente de Todos. Tenemos que terminar todas las divisiones y fortalecer el proyecto que tenemos.

-¿Los gobernadores hablaron de pedir más diálogo entre el Presidente y la vice?

-Todos deseamos que haya diálogo. Si a todos nos interesa el pueblo en serio no podemos rifar la suerte del pueblo. Si nos interesa que el pueblo salga adelante y sigue creciendo tiene que haber diálogo. Esa es la realidad. Después el que conduce es el Presidente, pero diálogo tiene que haber entre todos.

-¿Coincide con el Presidente en la necesidad de avanzar con una PASO?

-El Presidente lo hace para abrir el panorama porque había mucha tensión desde lo político. Valoro mucho el diálogo de ayer del Presidente con medios en España porque da claridad y tranquilidad y no es una confrontación contra la vicepresidenta.

-¿Cuál es su mirada sobre el discurso de Cristina Kirchner?

-La vicepresidenta tiene una mirada del país y creo que se tienen que sentar los dos y resolver las cuestiones. Hay sectores que no recuerdan que hubo una pandemia, Cristina no supo lo que fue gobernar con pandemia.

-¿Cree que es injusta con las críticas?

-¡Si! Yo creo que a veces las críticas son injustas. Tengo la mirada de que las discusiones se dan puertas adentro. Es el Presidente quien marca el rumbo.

-¿Usted cree que el Presidente tiene que ser candidato?

-Lo veo como candidato a Alberto. Necesitamos que Alberto sea candidato a presidente. Después vendrá la decisión de él si quiere o no. ¿Pero si le va mal a Alberto Fernández quién nos va a votar a nosotros? Si le va mal a su gobierno nos va mal a todos.

-El domingo se vota una consulta popular para modificar la carta orgánica de la ciudad que habilitaría la reelección del intendente Walter Vuoto, lo que allanaría su la posibilidad de que usted vaya por la reelección.

-El pueblo no es ignorante, no es tonto. Si el intendente hizo bien las cosas la gente lo va a votar, confío mucho en eso. Yo sostengo que hay que hacer una reforma de la Constitución de la provincia. En Tierra del Fuego hay cargos que son vitalicios, hay que reformarlo. Pero hoy no tiene sentido, tenemos que invertir y desarrollarnos.

-¿Qué representa la presencia de Zabaleta en la provincia?

-El Ministerio de Desarrollo hace una gran labor en la provincia y que él lo vea es muy importante. Tierra del Fuego es la segunda cuenca gasífera más importante del país, pero mucha de nuestra gente no tiene la red de gas domiciliaria, hoy están con garrafas. Una gran obra que estamos haciendo es llevar el gas a las casas, más de 8000 conexiones. Es un mensaje claro. Hay que cambiarle la vida a la gente.