Gustavo Posse: “El radicalismo fue sumiso y servil durante los últimos cinco años”

En su cruzada por liderar la UCR bonaerense, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, cuestiona con dureza a sus rivales en la interna partidaria. El candidato de “Protagonismo Radical”, que se enfrentará con Maximiliano Abad en las elecciones del próximo domingo, afirma que el radicalismo tuvo una actitud “sumisa y servil” frente a Pro durante el mandato de Daniel Salvador. Y cree que la mayoría de los referentes nacionales del partido tienen “un pensamiento de minoría”.

Con el apoyo del senador nacional Martín Lousteau, Posse pretende que la UCR sea un socio “pleno” en Juntos por el Cambio. Frente a las críticas de sus contrincantes, el jefe municipal niega que tenga una actitud rupturista: defiende la unidad, pero pide “ampliar y hacer más fuerte” a la coalición opositora para volver al poder en la provincia y en la Nación.

-¿Qué impacto puede tener esta interna en el armado de Juntos por el Cambio o en el perfil nacional de la UCR?

-Hemos conseguido que el radicalismo esté en la escena nacional. Si uno quiere protagonizar, tiene que poner en la escena a un partido tan importante para que pueda incidir en las políticas de Estado. Ahí está nuestra oportunidad de mejor a Juntos por el Cambio, ampliarlo y hacerlo más fuerte. Hay que ensanchar ese 41 por ciento que nos votó hasta lograr un margen de mayoría.

-¿El espacio Juntos por el Cambio está consolidado o hay riesgo de una ruptura? Ustedes dicen que la UCR era “dócil”.

-Decimos que era sumisa y servil en esos cinco años. Hay que modificarlo.

-¿La coalición está consolidada o hay posibilidades de ruptura?

-Sí, eso nunca fue materia de discusión. Cuando conformamos “Protagonismo Radical” ni se charló del tema. Todos los que estamos ahí hemos luchado por el carácter frentista del radicalismo. No vamos a retroceder en eso. Eso de ir con boletas solas es una torpeza. Hoy eso no se discute.

-¿Por qué el oficialismo dice que tienen una postura “rupturista”?

-El que entregó radicales en los distritos e hizo que el radicalismo sea sodomizado ahora quiere justificar eso argumentando una postura rupturista en nuestro caso. Federico Storani fue el vocero de la comisión de Gualeguaychú, aportamos los convencionales claves en ese lugar. Y lo volveríamos hacer. Lo que decimos es que tiene que haber un acuerdo programático para ofrecerle al electorado qué se va a hacer y cómo se va a gobernar.

-¿Por qué Abad recibe el apoyo de los principales referentes de la UCR?

-Porque pertenecen a ese sector, que es parte de la entrega del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Con alguna excepción, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero el resto son personas con pensamiento de minoría.

Nosotros no hacemos más menciones a eso y nos concentramos en lo positivo: cómo hacemos para poner en valor al radicalismo en la provincia y cómo fortalecemos Juntos por el Cambio o como se vaya a llamar.

-A usted lo apoya Lousteau.

-En el pan y queso, me quedo con Martín Lousteau. Lo elijo primero. No es que estoy melancólico porque no tengo aquello.

-Ustedes dicen que la UCR se conformó con poco en el gobierno de Juntos por el Cambio.

-No se conformó con nada. En la provincia de Buenos Aires no tuvo nada.

-A nivel nacional, la UCR ocupó ministerios con Macri.

-Estoy concentrado en la provincia. Macri hizo un esfuerzo y completó el mandato. Uno puede no estar de acuerdo con algunas de las cosas, pero él ha dejado un legado. En el caso de la provincia lo dejan sin posibilidades electorales a Macri. Entonces, ¿cuál fue la gracia de haber domesticado tanto al radicalismo al punto de dormirlo? Ir a la elección con el radicalismo en Buenos Aires era como pasear con un perro muerto. El Pro no tiene estructura suficiente para pelear con el peronismo.

-¿Faltó una autocrítica profunda de Vidal y de Macri?

-El momento de la autocrítica pasó y ahora cada partido tiene que hacer su organización, con la vocación del armado de Juntos por el Cambio. Nosotros estamos en la provincia.

-Mario Negri cruzó a Lousteau y dijo que “nadie es dueño de la verdad”. ¿Qué opina?

-Nadie es dueño de la verdad y eso nos abarca a todos, incluyéndolo a él. El radicalismo es la casa. Martín Lousteau ha demostrado ser un radical, tiene esa naturaleza disruptiva que tiene que tener el partido. No voy a hablar de los demás. El radicalismo tiene que estar siempre abierto.

-¿Lousteau puede liderar el radicalismo a nivel nacional?

-La regla de oro es no usar los cargos de trampolín. Martín está nacionalizado e ingresa de manera transversal en todas las capas generacionales y a la gente como él hay que aprovecharla.

-¿Por qué es importante la elección del domingo?

-Hay que poner en valor al radicalismo, ratificar la unidad y el carácter frentista de Juntos por el Cambio, en calidad de socio pleno, e incidir en los contenidos.

Después, el radicalismo no pide nada, porque todo se gana en la cancha. Va haber PASO en todas las jurisdicciones: diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales, que fue lo que se le había coartado al radicalismo en los últimos cinco años.

-Van a pedir internas en Juntos por el Cambio en Buenos Aires

-Sobre la base del criterio de los mejores. No va a ser una elección de radicalismo contra Pro, ni de solteros contra casados.