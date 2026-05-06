Con Milei fuera del país, el gobernador Sáenz fue recibido en Casa Rosada por Karina Milei y Santilli

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió este miércoles en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, ante quienes reclamó por “obras y rutas” de ese distrito a las que el Poder Ejecutivo nacional se había comprometido.

“No me voy a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Defender a Salta es esto: insistir y trabajar todos los días para que las obras se concreten y las soluciones lleguen”, expresó Sáenz desde sus redes sociales.

El tuit de Sáenz

La reunión tuvo lugar en momentos en que el presidente Javier Milei se encuentra en medio de un viaje fugaz a Los Ángeles para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, donde por la tarde de este miércoles brindará un discurso.

En el encuentro en Casa Rosada, Sáenz -uno de los gobernadores peronistas de buen vínculo con el mileísmo- avanzó con los funcionarios en “una agenda de trabajo conjunta entre Provincia y Nación”.

“Gestionamos obras de infraestructura, rutas, transporte y proyectos estratégicos para el desarrollo de Salta”, abundó el mandatario provincial desde sus redes sociales.

En otra de sus publicaciones, Sáenz había abogado el martes último por la continuidad de “obras fundamentales para la provincia como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros”.

También destacó la firma de un convenio para “recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, dando respuesta a una problemática de muchos años en el sur de Salta”.

Una historia de reclamos

Son conocidos los reclamos de Sáenz ante el poder central en materia de obras comprometidas por el Poder Ejecutivo y aún pendientes de ejecución. En octubre del año pasado, el gobernador llevó a cabo una particular protesta frente a la Casa Rosada, donde se presentó emponchado y acompañado por músicos folcloristas.

Sáenz, el año pasado, en la Casa Rosada

“Vine a cumplir con la palabra que me había comprometido con los salteños: si las obras no se iniciaban, yo vendría personalmente a reclamarlas públicamente, frente a Casa Rosada”, declaró el mandatario provincial en aquella oportunidad.

La presencia de Sáenz frente a las rejas de la Casa de Gobierno llamó la atención de los medios, que cubrieron el reclamo con móviles en vivo, lo que generó a su vez que el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos se apersonara en Plaza de Mayo e invitara a pasar al mandamás salteño. De esa reunión también participó el asesor presidencial Santiago Caputo.

Un aliado

En febrero pasado, Sáenz había anunciado que el bloque Innovación Federal, que controla políticamente, sumaba a los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa), por lo que la bancada ascendió a nueve legisladores que en el Congreso suelen jugar en tándem con las iniciativas del oficialismo.

Innovación Federal se formó a partir de un acuerdo entre partidos provinciales, el de la Concordia de Misiones; Juntos Somos Río Negro y el PJ salteño, que controla Sáenz.