Retiran una placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura de la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París

PARIS.- ¿Qué pasó con la placa conmemorativa de los desaparecidos y víctimas de la dictadura militar argentina, instalada en la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París? Según la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), así como de antiguos residentes y académicos, fue el actual director, Santiago Muzio, abogado allegado a los círculos de extrema-derecha europeos, quien tomó la decisión de hacerla desaparecer, el 10 de febrero último.

Retiraron una placa en homenaje a las víctimas por el terrorismo de estado en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París; la decisión la tomó el director, Santiago Muzio, designado por Javier Milei Archivo

“Esa placa fue colocada el 24 de marzo de 2022, con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instituido por la ley Nº 25.633 del 22 de agosto de 2002 para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, conforme a las obligaciones del ministerio de educación argentino. Estas están precisadas en el artículo 2 de dicha ley, que estipula: ‘Dentro del Consejo Federal de Cultura y Educación, el ministerio de educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión, en los calendarios escolares respectivos, de jornadas relacionadas con el Día Nacional instituido por el artículo precedente, que consolidan la memoria colectiva de la sociedad, suscitan sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y promueven la defensa permanente del Estado de derecho y la plena validez de los derechos humanos’”, afirma la carta que la ACAF envió al señor Muzio, reclamando la restitución de la placa sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta.

Tampoco LA NACION, que hizo numerosos intentos de contactar al actual director de la Casa de Argentina, obtuvo respuesta de su parte.

El reclamo es apoyado por numerosos miembros de la colectividad argentina en París. De hecho, actualmente circula una petición de antiguos residentes y académicos en ese sentido.

“Esta gente piensa que arrancando una placa pueden borrar la memoria. Los muertos y las víctimas de la dictadura existieron, con placa o sin placa. Y me gustaría saber qué piensa Francia de este acto estúpido, teniendo en cuenta que, entre esas víctimas, también hay numerosos franceses, que el país rememora cada vez que se presenta la oportunidad”, dice un científico, ex residente de la Casa de la Argentina.

Flávio Bolsonaro y Santiago Muzio, director de la Casa de la Argentina en París Instagram

Designado por el presidente Javier Milei, Muzio es muy cercano a los sectores ultraconservadores argentinos y europeos, participando activamente en las iniciativas internacionales de las fuerzas de extrema derecha, especialmente en las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en francés) animadas por fuerzas ultra-nacionalistas en Polonia y Hungría o del Foro de Madrid organizadas por VOX, así como lo señaló LA NACION el 30 de mayo de 2025.

Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron a LA NACION que se habían retirado “revestimientos incorporados en años anteriores”, sin precisar si la placa volvería a instalarse. “La intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”, informaron desde el organismo que encabeza Sandra Pettovello.

En Francia, Santiago Muzio colabora activamente con la diputada europea Marion Marechal, sobrina de la líder de la ultra-derechista Reunión Nacional (RN), Marine Le Pen. En el tablero político, Marion Marechal se ubica aun más a la derecha que su célebre pariente. Entre sus múltiples actividades, Muzio fue director de la sede española del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), con sede en Lyon, escuela privada de formación de cuadros fundada por Marion Maréchal.

Pero sus posiciones ideológicas, que se desarrollan dentro de un marco democrático, no son necesariamente criticables. El problema reside en la utilización que Santiago Muzio hace de la Casa de Argentina en París.

Muzio “actualmente trabaja en la implantación de esa escuela en París, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria durante los fines de semana para módulos de formación en campaña electoral y ciencias políticas. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el ISSEP París, las sesiones del año 2025 se han llevado a cabo en la Casa de Argentina, de manera casi clandestina”, señala el comunicado de la ACAF.

Peor aun, el actual director de la institución se ha convertido en anfitrión de algunas iniciativas como la que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2025, cuando los salones de la Casa de Argentina fueron puestos a disposición del grupo de reflexión polaco cercano al PiS, Ordo Iuris, y al grupo Mathias Corvinus Collegium, cercano al primer ministro húngaro Viktor Orbán, asociados al Instituto de Formación Política y a la Bolsa Tocqueville. Estos últimos están en relación con el proyecto Pericles, del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin, uno de los principales financistas de los movimientos católicos ultraconservadores en Francia.

En la ocasión, think tanks húngaros y polacos de extrema derecha así como miembros del RN se reunieron en París para presentar su plan de “desmantelamiento” de la Unión Europea. Santiago Muzio aseguró la introducción de esa reunión política, en violación del artículo 13 del reglamento de la Casa de Argentina.

La Casa de Argentina goza de un estatus particular dentro de la Ciudad Universitaria de París (CIUP). Pertenece al ministerio de Educación argentino y es administrada directamente por este. Está reconocida como una fundación de utilidad pública y asimilada dentro de la CIUP, compartiendo misiones comunes con las otras casas. Todas las casas de la CIUP deben garantizar a los residentes el libre ejercicio de sus libertades fundamentales, según el derecho francés, y también deben respetar los principios de no discriminación, laicidad y desarrollo sostenible. Estos principios están dictados en la carta de valores, que cada casa debe firmar.

El comunicado de la ACAF concluye afirmando que “desde la llegada de Santiago Muzio como director, la Casa de Argentina se niega a firmar la carta de valores. Frente a esta situación, el Comité de residentes de la Casa de Argentina, lo hizo en su lugar. La Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) fomenta la cohabitación de nacionalidades y cada casa debe acoger al menos un 30 % de residentes extranjeros. Sin embargo, la negativa del actual director a firmar esa carta ha llevado a que algunas casas de la CIUP suspendan sus intercambios con la Casa de Argentina”.