Habló Jorge Lanata tras el insulto de Santiago Cafiero: “Dice que nosotros le hicimos bullying”

Después de que esta mañana en una entrevista radial el canciller de la Argentina, Santiago Cafiero, se hiciera eco de la repercusión que tuvo su discurso en inglés en Dubai y reaccionara contra aquellos que lo cuestionaron por su mala pronunciación del idioma y por los errores gramaticales, en particular contra Jorge Lanata, el periodista se refirió a las declaraciones del funcionario.

En el pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, antes de comenzar con su programa, dijo: “Fue elegante y a la altura de su cargo la respuesta. Evidentemente no le importó nada, porque mirá cómo respondió”. Asimismo afirmó que se comunicaron desde Cancillería con él para enviarle un mensaje. “En off dicen que nosotros le hicimos bullying”, reveló.

Y siguió: “Bullying es otra cosa. El Gobierno tiene la ley, las armas, la posibilidad de joderte la vida para siempre. Yo soy un pobre boludo que está hablando por un micrófono. El canciller tiene mucha más fuerza que yo. Entonces, no entiendo cómo le puedo hacer bullying a alguien más poderoso”.

Las declaraciones de Lanata llegaron poco después de la entrevista que Cafiero dio en Urbana Play, donde lo insultó por haber calificado de “vergonzoso” su discurso ante las autoridades de Dubai. “Lanata dijo estupideces sobre mí ayer. Y no me importa. Yo creo que Lanata es un estúpido”, aseveró el funcionario en inglés. Y justificó: “Igual, no creo que le importe lo que yo piense. Aparte, si estás en otra lengua viste que todo se permite”.

Luego de rechazar los dichos del canciller, Lanata le dedicó unas palabras a su colega María O’Donnell, quien conduce el programa de radio. “Hay un par de generaciones que laburaron conmigo. No me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos. María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años. Por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió es mío. Yo se lo di. Y que la gente a la que apoyaste durante su carrera ni siquiera te salga a defender un poquito me parece ingrato, realmente me molesta”, expresó el periodista.

Más tarde, volvió a hablar sobre el canciller: “Lo de Cafiero me sorprendió, me causa gracia y realmente me parece que el desubicado es él. Lo que dijimos ayer es que habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y no puede ser que el canciller pronuncie horrible, tiene que hablar perfecto. Yo lo lamento, Cafiero, hubieras aprendido más y, si no, cuando te ofrecieron el cargo hubieras dicho que no”, dijo.

Y remató: “Uno tiene que reconocer sus propias limitaciones. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales, no la tuviste nunca, y encima no pronunciás bien inglés. No podés estar en un lugar donde no estás a la altura de las circunstancias, porque nos estás representando a todos y es una vergüenza”.

La de Lanata fue solo una de las muchas voces que pusieron en duda las aptitudes de Cafiero para ocupar el cargo de canciller a la luz de sus dificultades para hablar en inglés. Entre los detractores del exjefe de Gabinete de Alberto Fernández hubo varios referentes de la oposición, incluido el exministro de Relaciones Exteriores durante el macrismo, Jorge Faurie, quien consideró “vital que el canciller pueda hablar inglés”.

En tanto, el diputado Rodrigo de Loredo escribió en Twitter: “Subestimar la importancia de una Cancillería profesional e idónea condena al país al ostracismo en el concierto internacional y, con ello, la posibilidad de lograr oportunidades de desarrollo para los argentinos, en un mundo cada vez más interrelacionado”. Y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, publicó un coincidente mensaje tras la viralización del discurso: “En CABA hay inglés obligatorio desde 1er grado y este año empezaron las primeras escuelas públicas bilingües”.