Se aprobó el pliego de la candidata a jueza Michelli; la inflación podría ser menor al 2% en agosto
Además, Zelensky le propuso a Putin una reunión; Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA; Colapinto corre este fin de semana en Mónaco. Estas son las noticias de la mañana del viernes 5 de junio de 2026
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LA NACION
- Se aprobó el pliego de la candidata a jueza resistida por Milei por ser familiar de un periodista. Su postulación consiguió dos tercios de los votos en el Senado y dividió al oficialismo. Ahora queda en manos del presidente firmar su designación. También se avanzó con otros 73 pliegos judiciales que tenían dictamen de la Comisión de Acuerdos.
- Prevén que el IPC quebraría el 2% en agosto y que la desinflación está encaminada. Según datos del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el IPC habría cerrado en mayo en 2,3% después del 2,6% de abril, y continuaría desde este mes una trayectoria descendente para ubicarse entre 2,2% y 2,1% antes de perforar el piso del 2% a partir de agosto, y descender hasta una franja de entre 1,7% y 1,8% entre octubre y noviembre. El INDEC dará a conocer el IPC de mayo el jueves próximo.
- Zelensky le propuso a Putin una reunión cara a cara para alcanzar un alto el fuego total. “Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. “Propongo una reunión”, escribió Zelensky a Putin en una carta abierta. El Kremlin afirmó que la reunión podría concretarse en cualquier momento.
- Argentina recuperó el primer puesto en el ranking FIFA. Fue luego de la derrota de Francia y el empate de España en los amistosos previos al Mundial. De esta manera, la selección argentina, que había perdido el liderazgo del listado en septiembre, quedó en la cima; en segundo lugar, España y en el tercer puesto, Francia.
- Colapinto pone primera en Mónaco. Hoy se disputan las primeras 2 prácticas libres del clásico circuito callejero de Montecarlo, que se caracteriza por sus curvas cerradas donde los adelantamientos son muy complejos. Mañana a las 7:30 será la tercera práctica libre, y a las 11, la clasificación para la carrera que se corre el domingo desde las 10.
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