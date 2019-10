Hacienda, a la espera de los negociadores de Fernández

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ayer, en la Casa Rosada Crédito: Presidencia

Lacunza, Sandleris, Sica y Lopetegui dicen que esperan la confirmación oficial de la mesa económica del presidente electo

Francisco Jueguen 29 de octubre de 2019

Ante la falta de definiciones oficiales en los equipos de Alberto Fernández para encarar la transición en el poder, sentimientos no resueltos de conflictos internos aún vuelan sobre algunos integrantes de los frentes que compitieron en las elecciones del domingo. "Soñé que entraba al búnker y me fajaba con alguien de Jefatura", se desahogó luego de almorzar y mientras engullía un flan con dulce de leche un hombre del ala política del Gobierno. Del otro lado, también hay pesadillas. "Cuando empezaron a hablar me agarré la cabeza. No aprendieron nada", ironizó, en tanto, un referente del Frente de Todos sobre los más combativos discursos de Axel Kicillof y Cristina Kirchner apenas resueltos los comicios.

Los pases de facturas y las desavenencias sobre el futuro estilo ocupan el tiempo a la espera de definiciones en el "albertismo". Pese al revoleo de nombres para ocupar cargos en un futuro gobierno, el equipo económico de Macri afirmó que aún no conoce quiénes serán los referentes del Frente de Todos encargados de monitorear posibles medidas a tomar en las próximas semanas y las consecuentes respuestas de variables como la actividad, el dólar, la inflación, la producción y el empleo, la deuda y las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

Así lo confirmaron a LA NACION cerca del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Energía, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Producción y Trabajo. Esto significa que ni Hernán Lacunza ni Gustavo Lopetegui ni Guido Sandleris ni Dante Sica tienen aún contrapartes designadas oficialmente.

En principio, del lado del actual gobierno, Lacunza y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el ala política que no está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, aparecen como los referentes para las negociaciones en la transición. Del otro lado surgen ya algunos nombres que acompañaron a Fernández durante la campaña electoral. Allí están Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont.

Ayer se sumó, confirmado por la CGT, el nombre de Claudio Moroni, un histórico amigo de Fernández que ocupará el Ministerio de Trabajo. En la negociación política, aseguran, aparecen Wado de Pedro, Vilma Ibarra, Gustavo Beliz y el hombre de mayor confianza del futuro presidente: Santiago Cafiero.

Sin embargo, en Hacienda y en Interior esperan la confirmación formal de esa mesa de negociaciones. "Los contactos informales ya existen desde hace semanas", aclaran.

"No es una concesión voluntaria al gobierno entrante, sino al deber que tenemos para con todos los argentinos de hacer una transición ordenada y cumplir el mandato constitucional, y que el próximo gobierno empiece con sus políticas", dijo Lacunza sobre las restricciones cambiarias anunciadas por el BCRA.

Sobre los nombres de los interlocutores económicos de Fernández para la transición, Lacunza afirmó en la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, tras la reunión del gabinete nacional: "Hemos tenido hasta aquí conversaciones, productivas, sinceras, pero informales, porque había una competencia electoral y había un diálogo fluido, pero en el marco de la informalidad". Y agregó: "Ahora va a ser más orgánica, pero tenemos que esperar que el presidente electo designe a sus interlocutores para poder continuar, y será en los próximos días, ya que hasta ahora no está decidido por el gobierno entrante", agregó. En ese sentido, buscó evitar una confrontación con el gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, que había cuestionado los números de la provincia de Buenos Aires, territorio económico que pertenecía al propio Lacunza hace solo unas semanas.

Con relación al programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lacunza ratificó que había mantenido diálogos con sus autoridades el domingo por la noche y ayer por la mañana para informarles sobre la profundización del cepo. El ministro aseguró que, a la espera de su contraparte, hoy no tiene en mente nuevas medidas.