Hackeo a jueces y funcionarios: un acusado declaró que sabía de antemano que iban a allanarle la casa

Admitió comprar repuestos de celular contrabandeados por la frontera. Admitió subfacturar lo que compra y vende y, por tanto, que evade. Admitió comprar y vender dólares desde su local, que funciona como “cueva”. Admitió emplear en negro. Y admitió que le avisaron que lo iba a allanar la Policía. Pero Julio César Escobar negó cualquier rol vinculación con los hackeos de los teléfonos del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de ministros de la Corte Suprema, y de políticos, jueces y fiscales.

Escobar admitió todo lo que admitió y negó lo que negó ante la Justicia la semana pasada, tras ser detenido junto a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y otras dos personas sospechadas de integrar una banda que se dedicó a hackear teléfonos móviles de “objetivos” sensibles o sacar nuevas líneas telefónicas a sus nombres. Y fue durante esa declaración que ofreció una extraña versión de cómo supo que lo iban a allanar, lo que ocurrió el 21 de marzo pasado.

Domiciliado en Misiones, Escobar sostuvo que caminaba por la costanera del río Paraná de la localidad de Eldorado, el martes 20, cerca de las 21, cuando un desconocido se le acercó para avisarle que al día siguiente afrontaría un allanamiento. “No me dijo quién era, yo lo primero que pensé era que quería una coima”, explicó, aunque tampoco detalló por qué un desconocido podría requerirle el pago de un soborno.

“Era alto, un poco más bajo que yo, que mido 1,75″, sostuvo, para luego afirmar que no sólo no conocía a quien lo alertó, sino que tampoco podría describir su rostro. “Tenía gorrita y ropa deportiva como para correr”, dijo, aunque estimó que parecía una persona de unos 40 años. Eso sí, aclaró, “en el momento no le di mucha importancia a su cara, ni nada”.

Ezequiel Nuñes Pinheiro, uno de los detenidos que está acusado de hackear al exministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro ENRIQUE GARCIA MEDINA

Escobar ofreció esa versión ante la Justicia porteña, el miércoles pasado, porque sabía que era cuestión de tiempo para que los sabuesos judiciales detectaran en los teléfonos que les secuestraron a él y Nuñes Pinheiro que ambos estaban al tanto de que la Policía los allanaría horas después, lo que así ocurrió el 21 de marzo, por orden la de jueza porteña Araceli Martínez a pedido de la fiscal Daniela Dupuy.

Sin embargo, los audios recuperados de los teléfonos secuestrados aportaron otra versión. Mostraron que fue el hacker confeso Nuñes Pinheiro quien le avisó a César en lugar de un desconocido en la costanera. “César, ehhh, viste, yo estoy esperando … me avisaba ahí un amigo que tiene el grupo de control y todo eso de la Policía, viste ahí en el kilómetro creo que sería 4 o 5, donde está la Comisaria de la mujer, bueno ahí están todos los policías formados, están las camionetas así, te aviso por las dudas. Yo elimino el audio, elimina el audio vos”, le dijo, según reveló Infobae.

Las contradicciones no se agotan allí. Según declaró Escobar, tras ser alertado en la costanera, se reunió con Nuñes Pinheiro para pedirle “que sacara los repuestos y que limpiara el local con respecto a los repuestos que compramos sin factura”, pero insistió en que no le ordenó nada que pudiera vincularse con el hackeo de dispositivos electrónicos.

“Desconocía la investigación sobre su tema”, indicó Escobar ante la Justicia porteña, para luego insistir con su versión exculpatorioa. “En ningún momento quise perturbar la investigación [sobre los hackeos]. sólo le pedí [a Nuñes Pinheiro] que sacara las cosas. Después me enteré de todo lo demás”.

La versión de Nuñes Pinheiro, en tanto, también ofrece zonas que están en duda. Entre ellas, cuando declaró ante la fiscal Dupuy, a mediados de abril, que se había asustado ante las posibles consecuencias de lo que había hecho y que por eso prendió fuego su teléfono y lo arrojó al río Paraná. Lo hizo, dijo, aún cuando ya había borrado los mensajes que había cruzado con quién lo contrató para los hackeos, un usuario identificado como “Juanxd” cuyo nombre insiste que desconoce.

Detenido desde la semana pasada en otra investigación penal que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró que hackeaba los aparatos para, en cuanto lo lograba, dejarlos en manos de “Juanxd”, quien le pagaba cerca de $15.000 por “objetivo” en criptomonedas.

Núñez Pinheiro insistió que ese usuario sólo se presentó como “Juanxd” y que jamás llegó a conocer su identidad real, aunque dijo que creería que se trataría de un hombre adulto de mediana edad y, acaso, del noreste argentino porque utilizó la palabra “gurises” en uno de los varios mensajes de voz que le envió.

Pedido de excarcelación

Cuántas personas hackeó este grupo de hackers es una pregunta cuya respuesta todavía es incierta. Entre los afectados figuran los cuatro ministros de la Corte Suprema –Rosatti, Carlos Rosenkrants, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, dos jueces de la Cámara Federal de la Casación Penal –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky-, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata, entre otros. También aparecen el ex ministro de Seguridad porteño, Andrés D’Alessandro, el diputado nacional y candidato a gobernador, Diego Santilli, y el gobernador de esa provincia, Oscar Herrera Ahuad.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi está al frente del caso de los hackeos de teléfonos de funcionarios judiciales Gentileza

Además de Escobar y Nuñes Pinheiro, la investigación en manos del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Gerardo Pollicita abarca a otros dos detenidos. Uno de ellos es un sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Pedro Zanchetta, de 56 años, quien fue apresado en Junín, provincia de Buenos Aires, la semana pasada. Según reconstruyó la Justiica, habría pedido datos personales sobre 2157 políticos, jueces y fiscales, entre otros.

Detenidos desde la semana pasada, los abogados de Nuñes Pinheiro confían en que la Justiica mejore su situación procesal dada su cooperación. Mañana, martes, presentarían un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar su excarcelación.