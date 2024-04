Halcones, palomas y talibanes | Las tres categorías en las que Javier Milei ubica a los ministros de su Gabinete

Escuchar

Javier Milei divide a su equipo de trabajo en tres categorías: halcones, palomas y talibanes. Así lo contó en la larga conversación con Alejandro Fantino, que, más allá del tono lúdico que usó, ayuda a entender su mirada sobre los integrantes del Gabinete y el rol que le asigna a cada uno.

Dijo ante todo que él quería huir de los parámetros tradicionales de análisis político y negó que hubiera internas en su equipo. “Imbécil, no entendés nada”. Sin embargo, entró solo en el juego de poner etiquetas. “Nosotros nos reímos bastante en el Gabinete, porque tenemos halcones, palomas y talibanes”.

Entonces, empezó su descripción: “Los talibanes somos los que ponemos los votos arriba de la mesa. Los dos talibanes somos Patricia y yo”, afirmó, en alusión a Bullrich, ministra de Seguridad y la candidata presidencial que salió tercera en las elecciones presidenciales del año pasado. “Patricia es fabulosa, es maravillosa, es increíble. Yo estoy fascinado”, dijo.

Pero, siguió, “hay halcones y hay palomas”. ¿Quiénes son las palomas? En esa lista puso a cuatro de las figuras del oficialismo: la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la canciller Diana Mondino y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Ellos son los que tratan con gente. Los halcones son los que están resolviendo otro tipo de quilombos. No es que eso es transar. Lo que estás haciendo es dividir el trabajo. Vos no podés poner a un talibán en el Ministerio del Interior, porque estaría peleándose todo el día con la gente con la que tenés que estar dialogando. No vas a poner a un talibán de canciller, porque vas a terminar en una guerra”, acotó.

Diana Mondino, una "paloma" a ojos de Milei

Y amplió: “Vos tenés que hacer tu equipo y si tenés 11 Messis no vas a ganar nada, porque nadie va a defender y si le patean arriba son todos goles. Cuando armás el equipo necesitás gente de distintos perfiles”.

En el campo de los duros puso al ministro de Economía, Luis Caputo. Al que aludió como “superhalcón”. También ubicó allí a Sandra Pettovello, su amiga personal y ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello

Llamó la atención que en ningún momento mencionara en esa descripción al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, una de las personas que integraron desde el principio el círculo más cercano en la toma de decisiones.

Tampoco incluyó en la categorización a Luis Petri, excandidato a vicepresidente de Bullrich y actual ministro de Defensa, pero sí lo elogió profusamente: “El trabajo que está haciendo es superlativo. ¡Adoro a mis ministros!”. Fuentes de la Casa Rosada indican que lo incluye, sin dudar, entre los halcones. “La está rompiendo toda”, insistió luego el Presidente.

A Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, no hace falta que la incluya en ninguna lista: se encarga a diario de atribuirle el liderazgo de todo el equipo y decir que él es simplemente “un divulgador”.

Karina Milei

“A mi hermana Kari se le ocurrió en 2022 la genialidad de sortear mi dieta como diputado en un acto en Mar del Plata”, relató, y dijo que ese fue el evento en el que descubrió, por la masividad de la convocatoria, que el proyecto libertario tenía cuerda suficiente para impulsar una campaña presidencial. Ahora le encomendó el armado de un partido nacional que pueda fortalecer al Gobierno a partir de las elecciones de 2025.

Otro ministro al que no se refirió nunca en las tres horas de conversación es Mario Russo, el encargado de Salud que quedó en la mira por su gestión de la crisis del dengue. Quedó en “zona indefinida” en el universo de los halcones y las palomas.

Mario Russo, ministro de Salud

Milei contó además cómo es su método de organización de trabajo con los ministros en las reuniones que hacen dos veces por semana. “Cada uno plantea sus temas para la semana y las soluciones que plantea. Todos opinan. En la mesa somos todos iguales, pero después aparezco yo y decido. Cada ministro se lleva lo que tiene que hacer”.

