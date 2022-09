Hallaron un video en el que Sabag Montiel manipula la corredera del arma y simula un disparo al vacío

Un video hallado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la tarjeta de memoria del celular de Fernando Sabag Montiel muestra en primer plano a un hombre, que para los investigadores es el detenido, manipular la corredera del arma, tirarla hacia atrás en el movimiento para cargar un proyectil, y gatillar al vacío.

La filmación hallada sería del mes de julio y ya está en poder de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que se acercó el viernes a la sede de la PSA en Ezeiza, donde también recopiló información del teléfono personal de Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel, también detenida.

Fernando Sabag Montiel manipulando el arma que usó en el intento de magnicidio

El jueves 1° de septiembre, cuando se produjo el intento de ataque de Sabag Montiel contra la expresidenta, el acusado gatilló pero el disparo no salió porque no había ningún proyectil en la recámara del arma, ya que el joven no había tirado la corredera hacia atrás, movimiento que realiza en este video, un nuevo elemento que se suma a la investigación.