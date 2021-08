“Hay algo de cariño”: la confesión de Ofelia Fernández sobre los chats de WhatsApp con Eduardo Feinmann

Tras varios cruces mediáticos, la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández se refirió hoy al vínculo que mantiene con el periodista Eduardo Feinmann, con quien admitió que se comunica por WhatsApp y dijo que existe “algo de cariño”.

“Hemos hablado por Whatsapp varias veces y son conversaciones bipolares”, reveló Fernández en el programa radial “El Método”, conducido por el humorista político Tomás Rebord. A lo largo de la entrevista, la legisladora porteña brindó detalles de su relación con Feinmann, con quien protagonizó varios enfrentamientos mediáticos y a quien llegó a definir como un “enemigo histórico” de su espacio político.

“Él miente mucho y eso a mí me pone muy nerviosa, entonces las veces que él tira alguna, le escribo”, explicó Fernández. “En ese vínculo ya hay algo de cariño, de algún modo. Es muy extraño”, admitió la joven con humor.

Y continuó: “Él ha dicho públicamente que me quiere. Es muy gracioso porque me ha llegado a decir: ‘Sabés que podés contar conmigo’, pero yo le respondí: ‘No, no puedo contar con vos”.

En ese sentido, la legisladora del Frente de Todos recordó una de las peleas que tuvo con Feinmann, luego de que el periodista dijera que ella no había terminado el secundario. “Se que él sabe que terminé el secundario entonces le hablé enojada con ese tema. En un momento de hartazgo le mandé mi analítico, admitió la joven.

Por otro lado, Fernández contó en la entrevista cuando el conductor difundió una “Fake News” sobre su mamá, a quien se la acusó de formar parte de la “Ruta del dinero K”. Y en relación a ello contó: “Eso fue un momento muy difícil para mí. Porque yo había asumido un precio pero mi vieja no. Entonces me dolió especialmente que el tipo la comparta sabiendo que eso no tiene ni pies ni cabeza”

“Ahí dejó de darme gracia y lo odié en serio. Lo que estoy intentando es que aprenda a putearme sin mentir”, concluyó la joven.

La historia de Fernández y Feinmann viene desde hace unos años, cuando la joven se hizo conocida por ser la presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Superior Carlos Pellegrini a los 15 años y en más de una oportunidad sostuvo que la actitud del conductor del El Noticiero (A24) “se convirtió en una obsesión muy perversa” que comenzó cuando ella encabezó la toma de 30 escuelas en 2017.

