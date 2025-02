Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, mantiene el contacto abierto con el gobierno de Milei

Durante las últimas 48 horas, colaboradores directos del presidente Javier Milei mantuvieron conversaciones secretas con el principal responsable de la fallida “memecoin” $LIBRA, Hayden Mark Davis, para coordinar una estrategia que les permita superar el escándalo, confirmaron a LA NACION fuentes involucradas en las negociaciones, dentro y fuera del país.

Las conversaciones incluyeron la promesa de la Casa Rosada de que el presidente Milei no acusaría a Davis de haber cometido ilícito alguno durante el lanzamiento de $LIBRA y que así lo dejaría claro en la entrevista televisiva que, según le anticiparon, ya tenía previsto que se difundiera durante la noche del lunes. Y algo más: le indicaron que un emisario del Presidente viajaría a verlo, esta misma semana.

El diálogo entre el entorno presidencial y Davis prosiguieron en las horas que siguieron a la entrevista que difundió en canal TN de noticias, según reconstruyó LA NACION, cuando desde la Casa Rosada le ordenaron a Davis que no concediera más entrevistas periodísticas.

El propio Davis dio indicios sobre el puente de comunicación que mantiene abierto con el entorno de Milei en una de las dos entrevistas que concedió desde que estalló el escándalo. En ese diálogo con el empresario Dave Portnoy, ocurrido ayer, Davis adelantó que estaba al tanto de la entrevista que Milei daría esa misma tarde.

Las conversaciones mantenidas por colaboradores directos del Presidente con Davis, cabe aclarar, podrían complicar las defensas de ambas partes en las investigaciones criminales que se desarrollarán en los próximos meses, tanto en la Argentina –a cargo de la jueza federal María Servini-, como en Estados Unidos, ya fuera ante la Comisión de Valores (SEC) o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En la Argentina, por lo pronto, Davis ya contrató como abogada defensora a Yanina Nicoletti, una experta en Derecho Penal Tributario y Económico, y delitos de “cuello blanco”, que marca distancias entre su cliente y el presidente Milei, en una investigación que podría abarcar las figuras de negociaciones incompatibles de la función pública y tráfico de influencias, entre otros. “Esperemos que esto pronto se aclara en los tribunales”, indicó a LA NACION, y que “se pueda poner un manto de transparencia a lo que pasó”.

¿Viaja un emisario?

En la conversación con Portnoy que se difundió por redes sociales, Davis aportó detalles y precisiones sobre su interacción con el entorno presidencial. Sostuvo que también se había acordado que mantendría ayer mismo un encuentro o comunicación con el equipo de Milei, que no se concretó, y que le habían anticipado que el Presidente concedería una entrevista para explicar todo lo ocurrido y exculparlo.

Entrevista en el Davey Day Trader Global

“Aparentemente hay una entrevista [de Milei] que está saliendo hoy [por el lunes], veamos si eso ocurre, para al menos explicar, ‘Hey, esto es lo que pasó’, porque no es que lo dejó [el primer posteo de Milei en X] por 5 minutos y que pudiera afirmar que alguien lo hubiera hackeado, acaso alguien de mi grupo”.

Entrevista en Davey Day trader global

Davis pareció aludir, incluso, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y a un posible emisario de la Casa Rosada. Sostuvo que tenía una conversación pendiente con Milei o con su “principal portavoz”, y que desde Buenos Aires le anticiparon que “alguien muy cercano a él” [por el Presidente] viajará para reunirse con él –en un lugar que no detalló-, “esta semana”.

“Se suponía que hablaría con ellos ayer, pero no ocurrió”, afirmó Davis. “Se suponía que tendríamos una entrevista hoy, en algún momento, y que hablaría con él [por Milei] o su portavoz principal, y me han dicho que alguien muy cercano a él viajará a reunirse conmigo esta semana, pero no lo sé”.

Un mensaje filtrado

A través de allegados vía España y Estados Unidos, Davis también habilitó un canal de comunicación con LA NACION que después, de improviso y a pedido de la Casa Rosada, cerró.

La interacción comenzó este lunes, cuando LA NACION contactó a Davis por WhatsApp con la intención de entrevistarlo una vez que se conociera la posición oficial de Milei sobre el caso $LIBRA. Hubo un intercambio que se inició minutos antes de la difusión de la entrevista que el Presidente le dio al canal TN. En ese mensaje, se le comentó que, basados en el anticipo de la nota que aportó Jonatan Viale en su programa de Radio Rivadavia, Milei había dicho que debía “levantar determinadas murallas, en obvia alusión a este muchacho Davis, el que organizó la cripto”, e indicó que durante la entrevista, Milei “se la agarra con este tal Davis, con el que termina reconociendo que no debería haberse juntado”.

Davis respondió casi de inmediato. Pero LA NACION preserva bajo secreto profesional el contenido de la conversación que siguió, en la que se discutía la posibilidad de un diálogo on the record posterior a la difusión de las declaraciones de Milei.

Llamativamente, una captura de pantalla del primer mensaje que envió LA NACION a Davis se difundió el martes en la red social X a través de cuentas de usuarios argentinos simpatizantes de Milei y que retuiteó una cuenta de X que se atribuye al asesor Santiago Caputo. Se incluía también el contacto de este periodista, tomado del teléfono que recibió el chat.

La captura del chat entre el periodista Hugo Alconada Mon y Hayden Davis que filtraron en redes sociales cuentas de usuarios argentinos simpatizantes del Gobierno

Aunque se intentó tergiversar la intención del texto (que no era otro que gestionar una entrevista formal) esa filtración aportó otro indicio sobre el diálogo directo que mantenían, al menos hasta la noche del lunes, el impulsor de $LIBRA y sectores del oficialismo local.

Hugo Alconada Mon Por