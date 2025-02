Un referente del mundo cripto denunció que los “empresarios” detrás de $LIBRA le pidieron dinero para destrabar una reunión con Milei

El empresario estadounidense, Charles Hoskinson, denunció anoche que los “empresarios” que aparecen involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA le pidieron dinero a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con el presidente Javier Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasaran”.

El pedido de dinero a Hoskinson a cambio de acceso a Milei se produjo durante el desarrollo del evento Tech Forum que dos de esos “empresarios”, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizaron en octubre pasado, donde el tercer “empresario” detrás de $LIBRA, Julian Peh, si mantuvo un encuentro con el Presidente y el vocero presidencial, Manuel Adorni, y obtuvo una foto individual que fijó en su cuenta de X.

Referente del mundo de las criptomonedas y cofundador de Ethereum y Cardano, Hoskinson detalló que rechazó la petición de los organizadores de Tech Forum porque consideró que violaba la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés).

Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA

El pedido de dinero fue, sin embargo, el último movimiento en un recorrido cuestionable de los organizadores del evento, relató Hoskinson, que primero le habían prometido un encuentro a solas con Milei, motivo por el que viajó de Estados Unidos a la Argentina, pero cuando arribó a Buenos Aires le indicaron que sólo tendría la oportunidad de estrecharle la mano y sacarse una foto grupal, salvo que les pagara.

“Entonces tuvimos a todas estas personas que encontramos a lo largo del camino y nos decían ‘Hey, danos algo [hace con las manos el gesto de contar billetes], podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder’. Y yo decía, ‘bueno, eso sería violación de la FCPA, no podemos hacer eso’. Y entonces, de repente, se detuvieron”, rememoró Hoskinson en el video que subió anoche a su cuenta oficial de la red social X desde Colorado.

“Fue una experiencia muy frustrante en Argentina”, relató Hoskinson, que no respondió los pedidos de entrevista de LA NACION. “Intentamos tener una reunión uno a uno con Milei, porque escuchamos que el Gobierno estaba abierto para el negocio, o sea, que había una gran oportunidad para ingresar infraestructura de blockchain en la Argentina”.

“Los organizadores de ese foro decían, ‘Mira, el Presidente va a venir a hablar, ustedes pueden sentarse y tener una gran conversación’. Y yo dije, ‘Oh, esto va a ser emocionante’. Pero fue de eso a ‘va a ser una tabla ronda de la industria con el Presidente’. Y entonces, cuando salimos, tras esperar todo el día, se convirtió en ‘oh, bueno, en realidad va a ser una fotografía’”.

Según Hoskinson, decidió resignarse, porque ya estaba en diálogo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien elogió, y “varios ministros”, en un contexto en el que él no buscaba, ni necesitaba nada del Gobierno. “No necesitamos un solo trato del Gobierno argentino, solo queríamos saber qué querían hacer”, explicó.

Un referente del mundo cripto denunció que los “empresarios” detrás de $LIBRA le pidieron dinero para destrabar una reunión con Milei

Fue en ese contexto, cuando los organizadores de Tech Forum buscaron tentarlo. “Tuvimos a todas estas personas que encontramos a lo largo del camino y nos decían ‘Podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder”, aunque cuando les dijo que eso violaría la FCPA “de repente, se detuvieron”.

Hoskinson también planteó sus sospechas sobre estos mismos “empresarios” por lo que ocurrió con $LIBRA la noche del viernes. “Creo que hay algunas personas en ese círculo alrededor de Milei quien se aprovechó de su falta de conocimiento de nuestra industria, y lo convencieron de que sería una buena idea lanzar una infraestructura de criptomonedas y, básicamente, él la endorsaría. Y usaron al Presidente de Argentina básicamente para hacer un montón de dinero. Y lo dejaron, básicamente, para limpiar el desastre después de que se fueron”.

Elogioso de Milei, al que rescató y elogió en su video, Hoskinson concentró sus críticas en el “círculo” que rodea al Presidente y en las “personas adyacentes” a ese círculo. “Bienvenido a la política latinoamericana. Las políticas latinoamericanas son muy sucias, y tienes que tener principios de hierro cuando vas allí”.

“En cada país que he intentado hacer negocio en Latinoamérica y en Sudamérica, he tenido al menos una persona en el sector privado o en el Gobierno decir que, para venir aquí a hacer negocio, tienes que pagarle a alguien. Y lo rechazamos de inmediato. Eso no somos nosotros”, remarcó. “Y a veces eso nos deja sin relaciones políticas y nos quedamos sin llegada, pero termina siendo más bueno que malo. Porque, normalmente, lo que ves ahora [por lo ocurrido en $LIBRA] es el resultado final de lo que sucede cuando la gente toma el camino fácil en lugar del camino difícil”.

Nexos con la campaña electoral de EE.UU.

Hoskinson, que trabajó para la campaña presidencial del libertario Ron Paul en Estados Unidos, en 2007, apoyó a Milei, pero reiteró el mensaje que dijo que le transmitió “a la gente alrededor de Milei y de su hermana Karina: díganle al Presidente que todos quieren algo de él, y yo soy la única persona en todo el país ahora mismo que no quiere nada. No quiero dinero, ni fotos, ni prestigio. Solo quiero que lo haga bien”.

Sin embargo, dijo, lo ocurrido con $LIBRA “creará mucho daño político a su reputación y a la marca libertaria en Argentina, y quizá incluso desvanecerá su presencia, dependiendo de lo lejos se va el escándalo”, pero insistió en la defensa de Milei. “Creo que es un académico de corazón, creo que tiene las mejores intenciones y que realmente cree las cosas que dice”.

“Creo que Milei es una buena persona –sostuvo-, y creo que se ha rodeado de algunos malos, porque no tenía la infraestructura política para ser el Presidente. Y, por desgracia, cuando no tienes a todos los mejores, no tienen tu mejor interés en el corazón, y te encuentras rodeado de cosas que no puedes controlar o comprender completamente, y a la vez que te das cuenta de lo que ha pasado, el daño ya se ha hecho”.

