Hayden Mark Davis: el joven aventurero cripto que entró al círculo de Milei y ahora se volvió un fantasma

Escurridizo y enigmático, Hayden Mark Davis es consciente de que está en problemas. El escándalo del criptogate traspasó fronteras y su impacto va in crescendo. El responsable de la fallida memecoin $LIBRA se mueve con un equipo de custodia privada y se vio obligado a mudarse junto a toda su familia, según supo LA NACION de fuentes de su entorno. Su paradero, en alguna ciudad de Estados Unidos, es un interrogante incluso para quienes lo trataron hasta hace poco. La situación alcanzó tal gravedad que uno de los hermanos de Hayden tuvo que suspender su casamiento, previsto para el pasado fin de semana.

En algunas de sus visitas a Buenos Aires, que fueron al menos cuatro a lo largo del último año, Davis, de 28 años, nacido en Texas, estuvo acompañado de un amigo español, Arturo Oeste Herraiz, quien se hospedó con él en el hotel Four Seasons hace menos de un mes. También viajó al país su padre, Tom Davis, y a uno de sus hermanos, Gideon. En la última visita, que fue en enero pasado, Davis viajó a Neuquén con dos asesores argentinos de apellido Aranda -según publicó el sitio Econojournal- en búsqueda de proyectos vinculados al petróleo. “Quería invertir en Argentina”, dijo una fuente cercana a Davis, quien confirmó a LA NACION que ese viaje se hizo y que el joven alquiló un avión privado para volar a la provincia patagónica.

La foto que posteó Milei tras la reunión en la Casa Rosada con Hayden Davis, el 30 de enero pasado

Más allá de sus movimientos opulentos, las referencias a Hayden Davis en el mundo de las criptomonedas son casi nulas. No hay casi rastros de sus proyectos digitales previos a $LIBRA. Él se presenta como empresario y como fundador de Kelsier Ventures, desde la que desarrolló distintas memecoins, entre ellas la de Melania Trump. Presentado antes de la asunción del presidente estadounidense, ese activo tuvo fluctuaciones y finalmente se desplomó. “Davis habla con Melania por teléfono, lo hizo adelante de mí”, relató una fuente que lo trata asiduamente.

Ante la consulta de LA NACION, otra fuente de su entorno lo describió como “prestigioso y de larga trayectoria”, pero a la hora de ampliar sobre su carrera dijo que “Davis siempre prefiere el bajo perfil”. “Él no fue quien compartió la foto con el Presidente”, agregó la fuente, en alusión a que en realidad fue el propio Milei quien exhibió la imagen en su cuenta de X.

Para defenderse en los tribunales argentinos, Davis dejó trascender que su abogada sería la penalista Yanina Nicoletti, quien habría trabajado para el penalista Miguel Ángel Pierri, defensor de Leonardo Cositorto. La letrada activó una cuenta de X -que no tiene publicados viejos tuits- en la que se refirió a la causa que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano -lo llamó erróneamente Federico- y dijo que su defendido estará dispuesto a presentarse en la justicia.

En un primer tuit Nicoletti había insinuado que Davis debe ser investigado en su país y no en los tribunales argentinos.

“Mi asistido no tiene nada que ocultar, era es y será un empresario que se enmarca dentro de la ley. Puede responder por sus actos, no por lo que hayan hecho o dicho terceras personas sobre él o sobre sus negocios. Se encuentra a disposición de la Justicia, no es un autócrata, es un hombre respetuoso de las instituciones y de incolumidad personal”, dijo Nicoletti a LA NACION.

Milei habla en el Tech Forum, con Hayden Davis en primera fila, el 18 de octubre de 2024

Lejos de reconocerse responsable por el desplome del token $LIBRA, Davis se presentó a sí mismo como víctima de la situación y responsabilizó al gobierno argentino por retirar su apoyo de manera abrupta, lo que, según él, provocó la caída del valor de la criptomoneda.

También dijo estar en posesión de una parte del dinero invertido en $LIBRA y expresó su disposición a reinvertir 100 millones de dólares en el proyecto para compensar a los afectados. Ahora, sin dar detalles acerca de la estrategia ni respuestas sobre los dichos de Davis, su abogada dijo que su cliente “va a querellar a los responsables”.

Sushi caro y promesas vacías

En el frenesí tuitero de la última semana, se volvió viral una anécdota que puede resultar ilustrativa del personaje. Un emprendedor del mundo cripto de nacionalidad india, Steven Enamakel, contó que después de conocer a Hayden Davis esto lo invitó a una reunión de negocios en el restaurante Nobu, en Los Ángeles.

Hayden Mark Davis, con el emprendedor Steven Enamakel en un restaurante de lujo de Los Ángeles

Ambos tenían como objetivo avanzar en el lanzamiento de un NFT en la empresa Maha (la fintech fundada por Enamakel). Según el relato de Enamakel, en esa velada Davis ordenó una enorme cantidad de sushi, que devoró en cuestión de pocos minutos. Cuando llegó la cuenta de la comida, el joven estadounidense fue al baño y no regresó hasta 30 minutos después, cuando Enamakel (que era el invitado) ya se había resignado a pagar él los 2000 dólares que habían costado la cena.

“En ese momento estaba bastante corto de dinero (no voy a mentir), pero bueno… aguanté y la pagué”, dijo Enamakel. “Y como por arte de magia, justo después de pagar, Hayden apareció nuevamente. Después de 30 minutos. Me dijo que estaba sorprendido de que hubiera pagado y que la próxima comida corría por su cuenta”.

“Y para rematar, terminó arruinando el lanzamiento de mi colección de NFT”, completó.

