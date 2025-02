La jugada millonaria de Hayden Davis con el token $LIBRA: compró antes de que Milei lo anunciara en Twitter

Hayden Davis, el cerebro detrás del lanzamiento de $LIBRA, compró el token antes de que el presidente Javier Milei lo divulgara el viernes 14 de febrero a las 19:01 en Twitter. En varias ocasiones, Davis ha reconocido que realiza sniping, comprando sus propios lanzamientos de tokens utilizando información privilegiada. Ahora, con la información sobre las transacciones previas al tuit de Milei, se confirma que repitió esta estrategia con $LIBRA, generando grandes ganancias antes de que el anuncio público impulsara su valor.

El caso de $LIBRA, la moneda meme lanzada a principios de febrero, ha generado controversia por sus rápidas fluctuaciones en el mercado. $LIBRA fue creado el 14 de febrero a las 18:38:02 (hora de Argentina), con un total de mil millones de tokens generados. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, a diferencia de otros lanzamientos, el pool de liquidez para que los usuarios pudieran comprar y vender $LIBRA no se generó hasta las 18:51:47. Lo peculiar fue que, en ese momento, solo se había agregado al pool de liquidez $LIBRA y no USDC, lo que significaba que el token no tenía un valor asignado todavía.

Hayden Davis en más de una oportunidad confirmó que el hacia snipping y compraba el propio lanzamientos de sus tokens con información privilegiada. Podemos afirmar ahora con este descubrimiento que hizo lo mismo con $LIBRA con datos concretos:



Hubo 87 transacciones de compra… pic.twitter.com/LKPnVjXFeO — Fernando Molina (@fergmolina) February 22, 2025

A pesar de que no existía un precio oficial, a las 19:01:00 comenzaron las primeras compras de $LIBRA. Lo curioso es que, en ese preciso momento, el token seguía sin tener valor real, ya que no había sido vinculado a ninguna moneda estable. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que muchos usuarios compraran el token cuando no valía nada? La respuesta parece estar en las transacciones realizadas antes de que el presidente Milei tuiteara sobre el token.

Un análisis de las transacciones muestra que, entre las 18:51 y las 19:01, se realizaron 87 compras de $LIBRA desde 74 billeteras diferentes, con un total de 13.5 millones de dólares invertidos. Todo esto ocurrió antes de que Milei compartiera su mensaje en Twitter, lo que sugiere que hubo un conocimiento anticipado sobre el movimiento. A las 19:01:22, el presidente tuiteó sobre el token, disparando su valor, pero para entonces, los insiders ya habían aprovechado la oportunidad.

Este detalle se puede verificar a través de la Wayback Machine, ya que el tuit fue borrado poco después de su publicación. Esto confirma que la información sobre el token no solo llegó a los inversores antes de su anuncio oficial, sino que fue un movimiento que se benefició de un acceso anticipado a datos sensibles. En cuanto al tuit, aunque fue eliminado rápidamente, el impacto en el mercado fue inmediato.

De las 74 billeteras que realizaron transacciones antes del anuncio, 62 lograron obtener ganancias significativas. Por otro lado, 12 billeteras no tuvieron la misma suerte y sufrieron pérdidas. Las transacciones que más dinero generaron fueron realizadas por cuatro billeteras principales, cuyos beneficios alcanzaron cifras impresionantes: 8.5 millones, 6.5 millones y 5.5 millones de dólares. Sin embargo, no todos los involucrados fueron tan afortunados. Un caso interesante es el de una wallet que compró muy temprano como insider y vendió mucho después, perdiendo 1.1 millones de dólares en el proceso

Milei tuiteó sobre $LIBRA a las 19:01:22, apenas 22 segundos después de que comenzaran las transacciones. Este detalle, que podría parecer casual, se puede verificar mediante Wayback Machine, ya que el tuit fue eliminado poco después de su publicación. El mismo tuit de Milei fue uno de los factores que disparó el precio de la criptomoneda, pero las compras previas indican que varios actores ya estaban al tanto de la jugada antes de que el presidente de la Nación lo hiciera público.

Noticia en desarrollo

Diego Yañez Martínez Por