La presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó contra Juan Grabois y le aconsejó al oficialismo tomar distancia de la toma el campo de la familia Etchevehere. "No nos corresponde, es un lío al cohete ", dijo sobre el la intervención en la estancia entrerriana Casa Nueva, y disparó contra el dirigente social: "A mí Grabois es un tipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada".

Bonafini apuntó contra Grabois durante una entrevista con Radio Cooperativa en la que recordó a Néstor Kirchner como "una luz que no se apagó nunca" y donde mostró sus coincidencias con la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió ayer.

Bonafini remarcó que la carta es "un apoyo al Presidente", más allá de las críticas a "funcionarios que no funcionan" que incluyó la vicepresidenta. "Hay unos cuantos funcionarios que a mí tampoco me gustan, yo también se lo dije a él [por Alberto Fernández]. Ella también se lo habrá dicho, que va a haber cambios, seguramente lo hablará con él", señaló Bonafini, sin dar precisiones sobre los funcionarios que no son de su agrado.

"Ella lo respeta mucho a Alberto. La carta de Cristina es muy respetuosa, la leí un montón de veces, no tiene desperdicio. Es de apoyo al Presidente, porque lo respeta mucho a él", sostuvo Bonafini.

Muy distinto fue el tono que eligió para hablar de Grabois cuando le preguntaron por la toma en Entre Ríos. "No teníamos por qué meternos. Me parece que es un lío al cohete. Estos tipos son lo que son. Pero bueno, yo con Grabois. a mí es un tipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada", sostuvo Bonafini.

"Me parece que es algo que no nos corresponde. Y menos poner a la gente a tomar el terreno", continuó, para señalar sin nombrar a Dolores Etchevehere y volver sobre Grabois: "La señora esa si quiere el terreno que se pelee ella. No les creo en este plan que tienen, no les creo a ninguno de los dos. Me parece que es al cohete".

Sin hacer una pausa, Bonafini señaló una idea que, paradójicamente, la une con Grabois. "Me parece que el Presidente tuvo que tomarse un tiempo para darse cuenta que estuvo tratando con el enemigo. Que no son opositores, no hay acá una oposición: es la enemistad y el odio contra el peronismo, el kirchnerismo, contra Cristina. Porque ahora como no está Eva está Cristina. Y no pueden, porque más la ensucian y más crece", dijo.

El planteo recuerda la frase que Grabois le dedicó a Mauricio Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, en una entrevista con LA NACION. "Mauricio Macri está del lado de los enemigos: no hay nada que dialogar, hay que confrontar", sostuvo el dirigente del MTE.

Diferencias con historial

No es la primera vez que Bonafini apunta contra Grabois, al que en septiembre de 2019 había definido como "un tipo bastante desagradable" y "un caradura", más allá de "las relaciones que tiene". Fue luego de un acampe de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social. "No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", dijo Bonafini sobre el dirigente.

"Es muy triste sacar a la gente a la calle con los niños, los cochecitos, a las 5 o a las 7 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. A mí no me parece bien para después darle una bolsa de comida", completó.

