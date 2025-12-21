Por qué internaron a Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado por la tarde en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir un dolor abdominal mientras se encontraba en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. La información fue confirmada a LA NACION por fuentes allegadas a la exmandataria.

Según pudo reconstruirse, la líder peronista comenzó a sentir una dolencia abdominal en su domicilio de la calle San José al 1100. Ante ese cuadro, un equipo médico se presentó en el lugar para asistirla y, tras una primera evaluación, determinó que era necesario su traslado a un centro de salud para realizar estudios más exhaustivos.

Con la correspondiente autorización de la Justicia, la exjefa de Estado fue derivada al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta, donde permanece internada en observación. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el diagnóstico que motivó su internación ni el tiempo que permanecerá en la clínica. Su estado de salud es reservado y seguido de cerca tanto por el equipo médico como por el ámbito judicial.

La clínica en la que se encuentra es donde habitualmente se atiende la expresidenta y donde ya fue intervenida en otras oportunidades. Fue precisamente en 2021 que Cristina Kirchner se sometió allí a una histerectomía, una cirugía ginecológica que implicó la extirpación del útero. Aquella intervención fue la última operación de la exmandataria que se hizo pública. A lo largo de los años, también atravesó otros episodios de salud que requirieron internaciones.

En 2012, mientras ejercía la Presidencia, fue operada en el Hospital Universitario Austral de Pilar, donde le extirparon un tumor de la glándula tiroides. Un año más tarde, en 2013, fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica en la cabeza. En ocasiones posteriores, estuvo internada por cuadros de menor gravedad en distintos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde junio de este año, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la condena dictada en la causa Vialidad. La medida se lleva adelante en su departamento de Constitución y contempla una serie de restricciones, entre ellas la limitación de visitas, controles judiciales y el uso de una tobillera electrónica.

En los últimos días, la Justicia autorizó un pedido de su defensa para que la expresidenta pueda acceder a la terraza del edificio donde reside y permanecer allí por un lapso de hasta dos horas. Sin embargo, el juez federal Jorge Gorini rechazó algunos de los nombres propuestos por Cristina Kirchner para integrar el listado de personas habilitadas a visitarla sin autorización previa del tribunal.

