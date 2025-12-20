En el Gobierno admiten que parte del acuerdo comercial con EE.UU. deberá recibir el aval del Congreso

El camino del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos se libra por estos momentos a través de reuniones virtuales. Dicen fuentes de la Casa Rosada que los convenios troncales ya están sellados y que ahora se ultiman detalles de traducción y más vinculados a la construcción lingüística de los compromisos. El próximo paso será la firma (que se espera apenas comience 2026) y así, luego de la rúbrica, comenzará la etapa de implementación.

Para ese momento, en el Gobierno por estas horas ya admiten que hay partes del entendimiento que van a tener que remitirse al Congreso en 2026.

El canciller Pablo Quirno dijo el sábado desde Foz de Iguazú, Brasil, durante la cumbre del Mercosur, como parte de la delegación encabezada por el presidente Javier Milei, que el acuerdo está “prácticamente cerrado”.

Javier Milei y Pablo Quirno durante la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú

Fuentes oficiales que están al tanto de las negociaciones se expresaron en ese mismo sentido ante la consulta de LA NACION. Ya no hay margen de maniobra para ningún reclamo puntual que puedan llegar de sectores que estén disconformes con los alcances del pacto comercial. “No hay vuelta atrás. Ya está todo negociado”, explicaron.

Pero el Congreso sí podrá hacer lo propio en algunas áreas. En la Casa Rosada, quienes están al tanto del detalle de las idas y vueltas con Estados Unidos ya prevén que una porción del acuerdo vinculada a los tratados internacionales, y sobre todo a cuestiones de propiedad intelectual, sí o sí requieren la participación de la Cámara de Diputados y el Senado para ser aprobados y, de esa forma, lograr equiparar estándares entre los dos países.

Asimismo, también hay temáticas que afectan a sectores puntuales que van a requerir cambios legales que deberán remitirse al Palacio Legislativo.

“No hay ninguna duda de que hay partes que tienen que ir al Congreso porque sin la intervención del Congreso sería imposible instrumentarlas”, señalaron a LA NACION fuentes al tanto del acuerdo.

“En la etapa de implementación, durante 2026, tenés que poner esas cuestiones en marcha”, marcaron en Balcarce 50. En el Gobierno están al tanto de que “los compromisos del acuerdo tienen distintos grados de resolución normativa". “Hay cosas que se pueden resolver con un decreto presidencial, otras con una resolución, y hay cambios legales que hay que enviar al Congreso”, explicaron fuentes oficiales.

Partes del acuerdo comercial con Estados Unidos deberán remitirse al Congreso Fabian Marelli

Aunque la conformación de ambas cámaras es más amigable para La Libertad Avanza (LLA) en este segundo tramo de gestión de Milei, el Gobierno -que siempre mira con ambición el vínculo con Estados Unidos- deberá volver a tender puentes con sus socios para avanzar en determinadas cuestiones de este entendimiento internacional.

Desde que se hizo el anuncio -publicado en inglés el 13 de noviembre por la Casa Blanca en su sitio web oficial- la oposición, más que nada del kirchnerismo, reclama ver la letra chica del pacto. “El acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión“, señaló el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez.

El jefe de bloque de UP en Diputados, Germán Martínez Nicolás Suárez

Cómo está el pacto

Del lado de Estados Unidos, el equipo de negociadores está liderado por el representante comercial Jamieson Greer, pero el día a día con la Argentina lo lleva Daniel Watson, encargado de las relaciones comerciales para el Hemisferio Occidental. Tal como dijo Quirno este sábado, la gestión de Donald Trump negocia acuerdos comerciales por estas horas con una centena de países, no solo con la Argentina.

Del lado local, el máximo representante es Quirno, pero las reuniones diarias están a cargo del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis María Klecker; junto al secretario de Producción, Pablo Lavigne (que depende de Luis Caputo); y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace (que responde a Federico Sturzenegger).

Las dos delegaciones compartieron una serie de reuniones presenciales en Washington, que consistieron cada vez en tres días de discusiones, con rondas por temas. La última fue en noviembre, la semana que se anunció el acuerdo, que se mantiene bajo siete llaves por los reparos de confidencialidad que rigen las conversaciones.

Estas últimas semanas, los dos staff se conectaron vía virtual y esperan definir una fecha para la firma. De momento, todo está en proceso de traducción y corrección. En la Argentina, para esta etapa es clave la presencia de grupos experimentados de la Cancillería y también de la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, que comanda María Ibarzábal. “Te ponés de acuerdo, pero después viene la redacción”, expresaron en cuanto al devenir actual.

Jamieson Greer y Pablo Quirno, dos piezas fundamentales en el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos X

A pesar de la falta de fecha para la rúbrica, en Balcarce 50 se entusiasman con cómo camina el diálogo bilateral. “El acuerdo con la Unión Europea viene con intención de firmarse desde hace años y ahora se volvió a aplazar. En el caso de Estados Unidos, en ocho meses cerramos prácticamente todo. Avanza con una velocidad inusitada”, dijo una fuente del Gobierno y acotó: “Apenas faltan definir detalles, principalmente cuestiones formales”.

Ahora se espera que las reuniones tengan un parate por las Fiestas. Se retomarían en enero y después se procedería a la firma.

Los equipos habían pisado el acelerador cuando estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Milei y Trump sellaran el pacto el pasado 5 de diciembre, en que el mandatario local iba a ir a participar del sorteo del Mundial, un evento del que se bajó por su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras eso, la discusión volvió a carriles de velocidad normales.

Sin embargo, en las filas libertarias están convencidos de que las fotos de Milei con Trump le suman puntos al Gobierno, por lo que se mantiene la intención de hacer coincidir las agendas para que queden estampadas en el trato las firmas de los dos líderes.