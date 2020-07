Tras el cruce con Alberto Fernández, la titular de Madres reivindicó sus críticas al encuentro con empresarios y comparó al Pro con "cocodrilos" Crédito: Captura de Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 13:43

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contó que el presidente Alberto Fernández le avisó telefónicamente que contestaría desde medios oficiales a la carta crítica que le envió por reunirse con empresarios el 9 de Julio, y calificó la conversación qur tuvo con el mandatario como "cariñosa". "Le dio mucho valor a lo que le dije", consideró.

"Es lo que las Madres pensamos, cuando hablé con él antes, le dije que lo quiero mucho, pero que si había algo que no me gustaba, se lo iba a decir. Y cuando vimos que se sentó con esa gente a la mesa, pensamos que no era posible. Porque vos podés encontrar determinados empresarios, pero los podés elegir también, pero resulta que citó a los peores", contó la titular de Madres durante una entrevista con radio AM 750.

"Escribí la carta a las 3 de la mañana, después él me llamó por teléfono, y luego hizo la carta desde el Gobierno. Me pareció que le dio mucho valor a lo que le dije, porque no me contestó por Twitter, sino desde el Estado", sostuvo.

"Me parece que lo peor para un gobernante es la obsecuencia. Y hay tanto silencio...", agregó. Y aclaró: "No es que ahora me quedo tranquila y no digo más. Yo escucho los mejores programas desde temprano, y leo, y analizamos las cosas, no por viejas las Madres vamos a dejar de tener un pensamiento.

Respecto a la conversación telefónica con el Presidente, dijo: "La charla fue cariñosa, fue muy respetuoso, con mucho cariño me trató, no discutimos para nada. Me dijo que me iba a contestar públicamente y que lo iba a pensar. Me pareció importante que me conteste lo que piensa. Y habló Cafiero y algunos diputados".

"Hay mucha gente que pensaba eso y no se animaba a decirlo", acotó.

Luego se refirió a las versiones que analizaron su crítica: "Estoy acostumbrada a que nos digan de todo, que nos difamen, que mientan. Dicen que estoy enojada porque invitó a los diputados del Pro, pero no me refería a ellos, me refería a los tipos que nos robaron el país, no a los del Pro".

Respecto de esa reunión, opinó: "No me gustó que aceptara que no participara la gente de la izquierda. Me pareció que Carrió que es tan ordinaria, hizo tanto lío para que no vinieran los otros y ella no vino".

Por último, sostuvo: "Sigo sin entender o aceptar que tenemos una grieta, y yo no me quiero parecer a ella, no tengo interés, tienen alma de destructores, es como acostarte con un cocodrilo, en cualquier momento, te morfa".

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó de "lamentable" a la carta abierta que la titular de Madres envió al Presidente.