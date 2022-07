Hebe de Bonafini cargó con dureza contra Alberto Fernández: “Abre su propia fosa, y ahí va a caer”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini estalló contra el presidente Alberto Fernández tras su reciente entrevista televisiva y lo acusó de ir “a canales de mierda” además de pedirle enérgicamente que “no hable más porque no le creemos”. “Está cavando su propia fosa”, disparó.

Por su parte, y en su tradicional discurso de los jueves, Bonafini criticó: “Señor Presidente, hasta ahora usted nunca ha ido a una villa o a un barrio a embarrarse. Y parece que no tiene pensado ir”. En esa línea, opinó que Fernández no lo hace debido a que “no le da rédito” alguno.

Y explotó: “No lo llaman después de C5N y esos canales de mierda que lo llaman y usted va y habla, y se cree que es… Señor Presidente, basta. Ya no le hable más por que no le creemos. Usted pasó a estar en la lista de los grandes mentirosos”. Luego, lo comparó con el “mentiroso” del expresidente Mauricio Macri.

“Como a [Mauricio] Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado”, equiparó la líder de Madres de Plaza de Mayo y aprovechó para lanzarle una advertencia: “Usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa. Y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”.

📣Fragmento Marcha Nro 2307 - Hebe de Bonafini: “Sr. Presidente usted pasa a estar en la lista de grandes mentirosos."#HebeDeBonafini#MadresDePlazaDeMayo pic.twitter.com/KXdrVk7K1m — Prensa Madres (@PrensaMadres) June 30, 2022

De Bonafini admitió que “todo lo que está pasando” alrededor del mandatario le da “vergüenza”. “Todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa. Lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta. Y el Presidente mira para el otro lado porque lo tiene decidido. Son todos negocios con los yanquis”, analizó para terminar.

No se trata de la primera crítica que la dirigente social desliza contra Fernández. Además de haber expresado ya que el jefe de Estado “no hace otra cosa que mirar hacia otro lado mientras miles de niños en Argentina pasan hambre”, le reprochó que se junte con personas de gran caudal o dinero.

“¿Él se cree que porque se junta con los ricos va a ser como ellos? Ya es como ellos, piensa solamente en la plata, en los ricos y en los de arriba. Los de abajo no contamos”, opinó. También apuntó con el Movimiento Evita -asociación que respalda a Fernández en la toma de decisiones”.

Calificó a la agrupación como un “cáncer para la sociedad” y sentenció: “No me importa si me putean, en buena hora si ellos me putean”. Finalmente, cargó también contra el ministro de Economía Martín Guzmán -allegado al Presidente- al decir que tenía “muchas ganas de trompearlo”.

“Hoy lo tenemos a este ministro de Economía que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace, yendo, viajando y viniendo. ¿Qué arregla? No es el único que patea para el otro lado igual. Alberto [Fernández] también lo hace. No cumple con nada”, dijo para terminar.