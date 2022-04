Con críticas al Gobierno, Hebe de Bonafini apuntó contra el Movimiento Evita: “Son un cáncer para la sociedad”

Lejos de poner paños fríos a la interna oficialista, Hebe de Bonafini volvió a cargar las tintas sobre la gestión de Alberto Fernández. Esta vez, sus críticas se centraron en el accionar de una de las organizaciones más leales al Presidente: el Movimiento Evita. “El otro día, 26 mujeres hicieron una denuncia de cómo les quieren cobrar para sacar este último plan del Albertito” , lanzó la titular de Madres de Plaza de Mayo, en una referencia explícita a la agrupación que lidera Emilio Pérsico.

“Me da mucha vergüenza que todavía haya tantos tipos que viven de los pobres. Muchas organizaciones sociales que sacan a la gente a la calle, la sacan en beneficio propio”, añadió Bonafini, para después rematar: “Son un mal, un cáncer para la sociedad” . Sus declaraciones tuvieron lugar ayer en un acto en la Plaza San Martín de La Plata, donde se realizó un homenaje a las mujeres de la capital bonaerense por sus hijos desaparecidos y que contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Hebe de Bonafini junto a Cristina Kirchner en la sede de Madres de Plaza de Mayo Twitter @prensamadres

Momento antes, Bonafini había apuntado contra el Presidente por “mirar hacia otro lado mientras miles de niños en Argentina pasan hambre”. “¿Él se cree que porque se junta con los ricos va a ser como ellos? Ya es como ellos, piensa solamente en la plata, en los ricos y en los de arriba. Los de abajo no contamos” , lanzó la referente de derechos humanos cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las acusaciones de Bonafini contra las organizaciones sociales no fueron aisladas. La semana pasada, el dirigente social Luis D’Elía denunció públicamente al Polo Obrero, encabezado por Eduardo Belliboni, por supuestamente cobrarle a sus militantes $4.000 a cambio de percibir un programa Potenciar Trabajo. “Si el Partido Obrero quiere tener iniciativa política que se la paguen ellos y que no le saquen la plata a los pobres. Se tiene que terminar esto” , manifestó D’Elía en declaraciones a Radio AM 990.