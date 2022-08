Hebe de Bonafini se enojó con Alberto Fernández por su entrevista en TV: “¿Quién le escribe los discursos?”

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reaccionó con dureza contra Alberto Fernández luego de la controvertida asociación que realizó entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman. “¿Usted se escucha después de que habla?”, le espetó.

La referente social analizó los recientes dichos de Fernández en el contexto de la tradicional marcha de los jueves que realiza la organización que, en un comunicado. La entidad de Derechos Humanos difundió el crítico mensaje a través de sus redes sociales. Allí, cuestiona las expresiones del jefe de Estado y hasta se preguntó quién le “arma” los discursos.

“ Voy a empezar pidiéndole al señor Presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible ”, disparó Bonafini. Y planteó: “¿Quién le hace el discurso?”.

Fernández concurrió a los estudios de TN el miércoles luego de que el fiscal de la causa Vialidad pidiera 12 años de prisión para Cristina Kirchner. En ese contexto, el Presidente realizó una llamativa asociación entre Luciani y Nisman, que desató una fuerte polémica. “Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, afirmó el mandatario.

Los dichos del mandatario motivaron un fuerte repudio de la Asociación de Fiscales, y también de la oposición, que anunció el pedido de un juicio político. Pero también hubo repercusión interna y varios sectores del oficialismo lamentaron las expresiones fallidas del jefe de Estado. Bonafini, abiertamente kirchnerista, no reparó en críticas al mandatario este jueves.

“No sé porque sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene, en vez de corazón, y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver, señor Presidente”, le espetó la líder de la organización. Y disparó: “ La verdad que es una desilusión cada vez que habla ”.

Bonafini lanzó fuertes dardos contra la exposición del Presidente, más allá de la reciente entrevista. “¿Usted se escucha después que habla? ¿Alguien le hace un análisis de su discurso?”, apuntó.

Y amplió: “Yo sé que a usted no le va a gustar esto que le digo, pero, bueno, como lo voté, tengo derecho. El voto nos da esos derechos, de decir lo que pensamos”.

La titular de las Madres de Plaza, que mantiene desde hace tiempo una postura crítica de Alberto Fernández, defendió las disidencias internas en la coalición ante posibles réplicas de sus críticas. “Si lo votamos y tenemos que decir ‘Amen’, es como la Iglesia, arrodíllese y rece. No, pará la mano”.

No es la primera vez que Bonafini había cuestionado al mandatario. Ya en junio lo había acusado de ir “a canales de mierda”. “No hable más porque no le creemos. Está cavando su propia fosa”, le manifestó entonces.

Polémica

Las críticas de Alberto Fernández generaron un efecto en cadena inesperado que motivó desde denuncias en la Justicia hasta pedidos de juicio político.

“Realmente, alentar la idea de que le puede pasar algo al fiscal Luciani... Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani“, afirmó el jefe de Estado en TV.

La conducción de Juntos por el Cambio presentó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Lo hizo a sabiendas de que no tiene la mayoría agravada -dos tercios de los miembros presentes- para avanzar efectivamente sobre Alberto Fernández.

“Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones, parecería que, con ellas, el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno Estado de Derecho”, sostiene el texto consensuado entre los diputados opositores.

Por otro lado, La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal repudió “enfáticamente” las declaraciones y cuestionó abiertamente la asociación que realizó entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman. “Sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un fiscal que ha cumplido con su labor”, manifestó.