Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Cambiemos y precandidato presidencial de Pro, se desmarcó de la decisión de acompañar la suspensión de las PASO que tomó la cúpula del partido tras una reunión encabezada por Mauricio Macri.

“Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto, claro. El Pro es un partido plural, eso lo hace más valioso, no menos”, escribió en la red social X. A su vez, pese al guiño que le hizo Macri al Gobierno mientras avanzan las negociaciones en torno a un acuerdo electoral, Lacunza advirtió que mantiene su deseo de enfrentar a Javier Milei en 2027.

Por ahora, el exfuncionario de Cambiemos no contempla una postulación por fuera de Pro, aunque tiende puentes con referentes del sector del radicalismo más crítico de Milei, y se enfoca en incrementar su nivel de adhesión en las encuestas. Sus allegados afirman que Macri, en privado, lo alienta a seguir en carrera.

En el entorno de Lacunza sospechan que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) presionaron a Macri para que el partido respalde la iniciativa de Milei porque buscan sellar un pacto para converger con los libertarios en sus distritos. “Esto no significa que hay un preacuerdo con el Gobierno”, aventuran.

Para el economista, las PASO son una herramienta útil. Cree que deben sostenerse para que “los candidatos los elija la gente, no la casta”. También está a favor de mantenerlas porque, arguyó, “cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras”. Asimismo, Lacunza resaltó que “si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para postularse y votar”. Es por esto que consideró que las primarias son “importantes”.

Siempre dije, y lo sostengo, que las PASO son importantes por tres razones: 1) que a los candidatos los elija la gente, no la casta; 2) cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras: 3) si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para… — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) November 17, 2026

En el texto que publicó en su cuenta de la red social “X”, el exministro de Hacienda de Macri cuestionó los argumentos esgrimidos por quienes apoyan la suspensión de las PASO, eje central de la reforma electoral que impulsa Milei. Dijo que el costo de estos comicios podría financiarse reduciendo la cantidad de asesores de senadores y diputados, y que el “problema” de “votar tantas veces seguidas” se soluciona con un menor desdoblamiento provincial.

El proyecto de reforma electoral que se discute en el Senado contemplaría la incorporación de las listas de acople o adhesión para los gobernadores aliados. Por ahora, solo se conoce un borrador.

En ese contexto, Lacunza dijo que las colectoras son “otra maniobra para desviar la voluntad popular”. “Adelante con todo con ficha limpia, pero no como prenda de cambio por menos democracia. Las colectoras son otra maniobra para desviar la voluntad popular, como firmamos por decreto en 2019”, puntualizó.

Gracias @gustavovaldesok por tu generosidad de compartir tu visión.

Hay tantas oportunidades. Nuestra responsabilidad es construir el país que los argentinos merecen. https://t.co/HBhmtarXD6 pic.twitter.com/b4r1y7tHZQ — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) November 17, 2026

En el cierre de su mensaje, Lacunza ratificó su intención de competir en las elecciones del año próximo: “Soy candidato a presidente; desde allí vamos a seguir construyendo una alternativa para el país. Como diría Charly García: ‘Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien; los que estén en el camino, bienvenidos al tren’”.

Pese que la mayoría de los altos mandos de Pro negocian para converger con La Libertad Avanza en la competencia electoral de 2027, Lacunza apuesta a capitalizar el malestar con Milei para mejorar su posicionamiento con vistas a las próximas presidenciales. En las últimas horas, el economista se reunió con Gustavo Valdés, exgobernador de Corrientes y uno de los referentes de la UCR. También prevé continuar con su gira por el interior del país.

Quienes lo rodean presumen que durante los próximos meses se profundizará el malestar social con Milei por la coyuntura económica y, sobre todo, el repunte inflacionario. “El Gobierno no va a ganar en primera vuelta”, auguran.

El exministro de Economía sostiene que Pro debe presentar una alternativa liberal y republicana al gobierno de Milei. Es de los dirigentes del núcleo duro del macrismo que preferirían que el partido sea una opción independiente al Gobierno. En ese grupo están María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Jorge Triaca, Humberto Schiavoni, Paula Bertol, Eugenio Burzaco y Martín Goerling, entre otros.