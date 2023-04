Histórica imputación en EE.UU.: Donald Trump fue acusado en un tribunal de Manhattan y se declaró “no culpable”

escuchar

WASHINGTON.- De pie en el tribunal, acompañado por sus abogados, Donald Trump miró al juez y respondió a una pregunta que nunca antes había tenido que responder un presidente de Estados Unidos con dos palabras: “No culpable”. Trump fue formalmente acusado este martes en Manhattan de 34 delitos vinculados al pago secreto de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para impedir que divulgara un affaire entre ambos, un escándalo que permaneció oculto durante años hasta que fue develado por la prensa, y terminó alterando el escenario político, y cambió para siempre la historia del país.

Bajo un operativo de seguridad inédito en Nueva York, Trump llegó al tribunal ubicado en el sur de Manhattan en una camioneta negra, rodeada de una caravana de más de una docena de vehículos incluidos patrulleros de la Policía de Nueva York, camionetas del Servicio Secreto y una ambulancia. La ruta desde su residencia en la Torre Trump había sido trazada y despejada de antemano para evitar problemas.

El expresidente Donald Trump, en la corte en Manhattan. (AP/Seth Wenig, Pool) Seth Wenig - POOL AP

Helicópteros volaban en círculos, y las calles que rodean los tribunales ya estaban repletas de periodistas –antes del amanecer ya había más de 100 periodistas y camarógrafos en el lugar, y las cadenas transmitieron el evento durante todo el día–, fuertemente valladas y custodiadas. Frente al edificio del tribunal, en un parque, partidarios y opositores de Trump se gritaban frente a frente, sacudiendo pancartas al aire, separados por las vallas y también custodiados por la policía, que desplegó un inusual número de efectivos para evitar desmanes.

“Yendo al Bajo Manhattan, al tribunal. Parece tan surrealista –wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto está pasando en Estados Unidos”, publicó Trump en su red social, Truth Social, a las 13.22 pm, hora local, mientras su caravana de vehículos llegaba al tribunal.

Estados Unidos jamás vivió algo así. La última vez que ocurrió algo remotamente parecido fue hace 150 años, cuando Ulysses Grant, el 18º presidente de Estados Unidos, fue detenido en Washington por conducir un carruaje de dos caballos demasiado rápido. Ahora, el arresto de Trump fue transmitido en vivo por televisión y concentró toda la atención de los medios, un fenómeno al que Trump ya está acostumbrado y que el magnate ha sabido capitalizar como nadie para darle impulso a su carrera política.

Ningún instante de todo el proceso, que se realiza cientos de veces todos los días en Nueva York, fue normal o típico. Apenas Trump ingresó en el tribunal, quedó bajo arresto. Le tomaron sus huellas digitales, pero no la habitual foto policial, indicaron fuentes familiarizadas a medios locales. De todas formas, su campaña difundió una foto policial falsa pidiendo más contribuciones. A diferencia de otras personas arrestadas, Trump no debió esperar en una celda hasta comparecer en el tribunal ante el juez; lo hizo en una sala preparada especialmente. A las 14.28 pm, hora local, fue llevado a la sala –también férreamente custodiada–, rodeado por oficiales del tribunal que caminaban delante y detrás suyo. No estaba esposado, se mostró muy serio y no hizo declaraciones a pesar de los gritos de la prensa que lo filmó en el pasillo. Dentro del tribunal ya lo esperaban su equipo legal y su némesis, el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quien acusó infinidad de veces de liderar una “cacería de brujas” con el único objetivo de proscribirlo. Aun si fuera condenado, Trump podría competir por la presidencia.

La acusación

Trump fue acusado por la Fiscalía de Manhattan con 34 cargos por “falsificación de registros corporativos en primer grado”. Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas en el expediente judicial, desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017 –cuando Trump ya estaba en la Casa Blanca–, Trump orquestó un esquema a través de una serie de pagos que luego ocultó a través de meses de registros comerciales falsos.

“El pueblo del estado de Nueva York alega que Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaban información dañina de los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016″, dijo el fiscal de Distrito Bragg en un comunicado.

Trump dejó la sala del tribunal a las 15.25 pm, hora local, sin hacer declaraciones, y unos minutos después se fue de la misma forma en la cual había llegado antes: en una camioneta negra, custodiada por una caravana de vehículos.

La causa en la cual Trump fue formalmente acusado está lejos de ser la más delicada del frente judicial del magnate. Trump enfrenta una investigación del Departamento de Justicia, dirigía por el fiscal Especial, Jack Smith, por haberse llevado documentos secretos de la Casa Blanca a su resort en Palm Beach, Mar-a-Lago, y por su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, el peor asalto a la democracia en la historia moderna de Estados Unidos.

Simpatizantes del expresidente Donald Trump desfilan con sus carteles frente a los medios de comunicación y los curiosos reunidos frente al Tribunal Penal de Manhattan, el martes 4 de abril de 2023, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo)

En Georgia, otro fiscal puede acusarlo por haber intentado interferir en la elección presidencial de 2020, presionando a las autoridades para conseguir más votos y tratar de dar vuelta el resultado de esos comicios. Pero el escándalo por su supuesto affaire con Stormy Daniels, que Trump siempre negó, terminó llevándolo por primera vez ante la Justicia, un escenario que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha tenido que enfrentar.

El caso, presentado en Nueva York, donde Trump forjó su fama, surgió a partir de un pago secreto de 130.000 dólares en efectivo de su abogado y mano derecha, Michael Cohen, a la estrella porno en los últimos días de la campaña 2016.

Stormy Daniels, en West Hollywood, California. (Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK - AFP

Cohen, un testigo clave en la causa contra Trump, dijo que realizó el pago por orden de Trump, quien luego se lo devolvió en cuotas. El fin del pago fue evitar que Stormy Daniels hiciera pública su supuesta relación con Trump justo en el tramo final de la campaña presidencial que llevó a Trump a la Casa Blanca. Cohen fue acusado y condenado por el pago, y luego se peleó con Trump y se convirtió en un testigo en su contra.